مراد مكرم: ضهري اتقطم بوفاة أمي.. وخسيت 14 كيلو عشان عمل جديد

قال مراد مكرم، الفنان الأكيل، إنه يسعى لفقد الوزن؛ مراعاة لأعمال فنية مختلفة، ومشاركته في عمل فني جديد سيتم تصويره، لافتا إلى أن مخرج العمل الجديد طالبه بأن يفقد جزءا من الوزن؛ لكي يتماشى مع شخصيته.

وأشار "مكرم"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه “خس 14 كيلو” وسيستمر لفقد أكثر من 30 كيلو أخرى، موضحا أنه في التخسيس يجب أن يكون هناك توازنا في الأكل بين البروتين والنشويات، ويجب أن يكون آخر موعد للأكل الساعة 7 مساءً.

وعن ذكرياته مع والدته، قال: "والدتي كانت شخصية قوية، وكانت تسمع لي كثيرًا، وتقدم النصائح.. وتمنعني عن الكثير من الجوانب"، متابعًا: "أنا حسيت إن ضهري اتقطم مع وفاة أمي.. وبوفاتها اتيتمت.. زي ما حسيت إن ضهري اتقَوَس مع وفاة والدي، وكنت أقرب له".

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مراد مكرم عن ياسمين عبد العزيز: أطلب من كل الناس اللي تعرفك وبتحبك تدعيلك

توجه الفنان مراد مكرم بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها المستشفى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مراد مكرم على صورة له مع ياسمين عبد العزيز: “معرفش مالك، ومش مهم أعرف، المهم إنك لما تبقي محتاجة دعاء، أطلب من كل الناس اللي تعرفك وبتحبك تدعيلك يا جدعة يا طيبة يا فنانة.. يا رب مد إيدك واشفيها وطمن حبايبها عليها.. هتخفي وهتبقي زي الفل أيا كان اللي فيكي بإذن الله.. ما حدش يسألني مالها، معرفش ومش مهم أعرف، اللي اعرفه إنها بتعمل عملية صعبة وده كفاية بالنسبالي اني ادعيلها”.

وكشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا: "أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. الطف بيها يا رب".

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:"سلامتك يا ست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".

وتداول عدد من المواقع الإلكترونية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على أثره إلى غرفة العناية المركزة.