رسالة دكتوراه بسيناء تناقش تنمية مهارات ألعاب القوى لدى طالبات الثانوي

ناقشت الباحثه رحاب هشام السيد محمد معلم اول تربيه رياضيه بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات العريش شمال سيناء، رسالة الدكتوراة المقدمة منها بعنوان الرساله بيئة تعلم تشاركي عبر الويب لتنمية الفاعلية الذاتية وبعض مهارات ألعاب القوي لطالبات المرحلة الثانوية التجارية، والتي عقدت بالقاعة الرئيسية بكلية التربيه الرياضيه جامعة العريش.



وسعت الباحثة إلي رصد الخطوات التي تحقق تنمية المهارات الرياضة لدي الطالبات وخاصة العاب القوي لتشجيع البطولة في لعبة العاب القوي بسيناء ، من بينها لعبة الجمباز ، علاوة علي توسيع دائرة مشاركة الفتيات في النشاط الرياضي من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية المنتشرة في القري والمدن بسيناء .

تكنولوجيا التعليم :

وقد ضمت لجنة المناقشة التي أجازت رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة كلا من :

الدكتور محمد عطية خميس استاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ وعميد كلية البنات سابقا جامعة عين شمس ، والدكتور محمد مختار المرداني استاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربيه ووكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة العريش ، والدكتورة وفاء علي محمد مبروك استاذ مسابقات الميدان والمضمار المساعد بقسم مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ، والدكتور رضوان مصطفي رضوان استاذ مساعد دكتور ورئيس قسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، ووكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة العريش ، و الدكتور أشرف رشاد شلبي استاذ مسابقات الميدان والمضمار بقسم التدريب الرياضي ووكيل كلية التربية الرياضيه لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة كفر الشيخ .

و حضر المناقشة كلا من :

الدكتور عز الدين الحسيني نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ، وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش .



