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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوج يتخلص من زوجته بـ6 طعنات ويحاول الإنتحار بسبب خلافات أسرية ببني سويف

زوج يتخلص من زوجته بـ6 طعنات ويحاول الانتحار بسبب خلافات أسرية ببني سويف

صدى البلد

تكثف المباحث الجنائية بمركز شرطة إهناسيا ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة مقتل "ربة منزل" على آيدي زوجها، بعد أن طعنها  6 طعنات بالصدر والبطن، وحاول الانتحار بقطع شرايين يده، وتم نقله لمستشفى بني سويف الجامعي.

 

كانت مدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، شهدت جريمة بشعة، مساء اليوم الاثنين، في ليلة عيد الأضحى المبارك، حيث أقدم "منجد بلدي" على التخلص من زوجته "ربة منزل" بطعنها 6 طعنات بالصدر والبطن، وحاول الانتحار بقطع شرايين يده، وسط حالة من الرعب والفزع بين أهالي منطقة شارع المرور "محل الواقعة".

 

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وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بقيام  "محمود م.س" 33 سنة، عاطل، بطعن زوجته بالسكين داخل محل تعمل به زوجته بعدة طعنات فى صدرها اودى بحياتها في الحال وبعدها قام بقطع شرايين يده للانتحار والتخلص من حياته وتبين أن هناك خلافات اسرية بينهما بعد انجاب ٣ أطفال وان الزوج سمع بان زوجته تستعد لرفع قضية خلع عليه.

 

كما دلت التحريات الأولية ان الزوجة تدعى "شادية .م.ع" 28 سنة، من مدينة إهناسيا وزوجها وتم نقلها الى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي وتم نقل الزوج الى نفس مستشفى بني سويف الجامعي لأجراء جراحة عاجلة له.

وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف غموض الواقعة.

بني سويف عيد الأضحى مبارك خلافات محافظ بني سويف ربة منزل

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