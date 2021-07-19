محافظ بني سويف يتابع سير العمل في المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة ، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لعلاج مصابي الضمور العضلي والتى يتم تنفيذها في عيادة السلام التابعة لفرع التأمين بالمحافظة،وكذا جهود الفرع فيما يتعلق بتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالأمراض المزمنة

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام الفرع ، إن إجمالى عدد المترددين من أصحاب الأمراض المزمنة على عيادات تكرار صرف أدوية تلك الأمراض قد بلغ على مدار يومي"السبت والأحد الماضيين"أكثر من 522متردداً،بواقع 411 من ذوي الأمراض المزمنة ، و66 متردداً على عيادة الأورام ، وعمل علاج كيمياوي لعدد 45

وفيما يتعلق بانطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مصابي ضمور العضلات، والتي بدأ العمل بها "بعيادة السلام بالتأمين، فقد أوضح "يحيي" أن إجمالي المترددين" الخميس الماضى" قد بلغ 48 حالة وتحدد جلسة ثانية يوم 29 يوليو الجاري، حيث يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية و الفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة ، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة داخل ملف الحالة (صورة شهادة ميلاد الطفل، وكافة التحاليل والفحوصات ورسم العصب + رسم عضل حالة وجودهما)