عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير العمل في المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات

محافظ بني سويف يتابع سير العمل في المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة ، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لعلاج مصابي الضمور العضلي والتى يتم تنفيذها في عيادة السلام التابعة لفرع التأمين بالمحافظة،وكذا جهود الفرع فيما يتعلق  بتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالأمراض المزمنة

وتبين من التقرير الذي أعده  الدكتور محمد يحيى إسماعيل  مدير عام الفرع ، إن إجمالى عدد المترددين من أصحاب الأمراض المزمنة  على عيادات تكرار صرف أدوية تلك الأمراض قد بلغ على مدار يومي"السبت والأحد الماضيين"أكثر من 522متردداً،بواقع 411 من ذوي الأمراض المزمنة ، و66 متردداً على عيادة الأورام ، وعمل علاج كيمياوي لعدد 45

دور الدولة في نشر الوعي الثقافي لدى الأطفال بقصور بني سويف

وفيما يتعلق بانطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مصابي ضمور العضلات، والتي بدأ  العمل بها "بعيادة السلام بالتأمين، فقد أوضح "يحيي" أن إجمالي المترددين" الخميس الماضى" قد بلغ  48 حالة وتحدد جلسة ثانية يوم 29 يوليو الجاري، حيث يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية و الفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة ، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة داخل ملف الحالة (صورة شهادة ميلاد الطفل، وكافة التحاليل والفحوصات ورسم  العصب + رسم عضل حالة وجودهما)

بني سويف الأمراض المزمنة التأمين الصحي محافظ بني سويف أصحاب الأمراض المزمنة

موضوعات متعلقة

دور الدولة في نشر الوعي الثقافي لدى الأطفال بقصور بني سويف

ترشيحاتنا

أنا قتلتها عشان كدا|اعتراف خطير من سيدة بالتخلص من ابنة شقيق زوجها بالمنوفية

أكثر دعاء النبي يوم عرفة في الموقف.. علي جمعة يوضح

مبروك|تعليق آبي أحمد بعد إعلان إثيوبيا نجاح الملء الثاني لـ سد النهضة

حلال ربنا.. أسما شريف منير تكشف نيتها في الزواج مرة أخرى

انخفاض حاد لـ أسعار الذهب اليوم| تفاصيل كاملة

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. أفضل صيغة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ