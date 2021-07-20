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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت بلعب معاه وأعيط لما يتدبح.. هنا الزاهد تكشف ذكرياتها مع الخروف في عيد الأضحي

 هنا الزاهد 
 هنا الزاهد 

كشف النجمة هنا الزاهد لـ"صدى البلد"، عن ذكرياتها في عيد الأضحي المبارك، ومع الخروف وذبح الأضاحي.

وقالت هنا الزاهد":  كنت دايما بندبح في العيد، وأحرص على  اللعب مع الخروف قدام البيت و اقنع ماما بلاش أقولها بلاش تقتلوه، وكنت اقعد اعيط لما يدبحوه"

وفي سياق آخر، أشادت الفنانة هنا الزاهد  بفيلم العارف للفنان أحمد عز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت هنا الزاهد صورة لزوجها وعلقت قائلة :فيلم العارف اخراج انتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لاحمد عز مش بحبه ، كله هايل والمفاجأة احمد بالنسبالي.

وعبر مدير التصوير أحمد المرسي عن سعادته بمشاركته في فيلم العارف الذي يعرض في السينما حاليا، وكشف عن أبرز الصعوبات التي واجهته في العمل.

وقال أحمد المرسي لـ صدى البلد: “الفيلم أخذ منا وقت في التحضير، لأن كل مشاهده صعبة، وخاصة أن به الكثير من مشاهد الأكشن والحركة سواء في مصر أو التصوير في الخارج، كما أن مشهد التصوير تحت الماء لم يكن سهلا وتطلب منا مجهودا كبيرا، واستعنا بمعدات حديثة لتخرج الصورة بالشكل الأفضل”.

أبطال العارف:

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

 

ويأتى قرار عرض فيلم لـ أحمد عز “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

 

تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اخترافه، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم.

حرصت الفنانة  هنا الزاهد، على مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت  هنا الزاهد في الصورة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا جذابا منقط باللونين الابيض والاسود ورفعت شعرها بطريقة مميزة، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.
 

وحرصت هنا الزاهد على تهنئة زوجها النجم أحمد فهمي بعد عرض فيلمة "العارف" وكتبت: "مبروك فيلم العارف دائما فخورة بيك .

هنا الزاهد ذكرياتها في عيد الأضحي المبارك الخروف النجمة هنا الزاهد عيد الأضحى المبارك

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