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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تشيد بـ العارف: مفيش فيلم لـ احمد عز مش بحبه

صدى البلد

أشادت الفنانة هنا الزاهد  بفيلم العارف للفنان أحمد عز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت هنا الزاهد صورة لزوجها وعلقت قائلة :فيلم العارف اخراج انتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لاحمد عز مش بحبه ، كلة هايل والمفاجأة احمد بالنسبالي.

 

وعبر مدير التصوير أحمد المرسي عن سعادته بمشاركته في فيلم العارف الذي يعرض في السينما حاليا، وكشف عن أبرز الصعوبات التي واجهته في العمل.


وقال أحمد المرسي لـ صدى البلد: “الفيلم أخذ منا وقت في التحضير، لأن كل مشاهده صعبة، وخاصة أن به الكثير من مشاهد الأكشن والحركة سواء في مصر أو التصوير في الخارج، كما أن مشهد التصوير تحت الماء لم يكن سهلا وتطلب منا مجهودا كبيرا، واستعنا بمعدات حديثة لتخرج الصورة بالشكل الأفضل”.

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خاص.. مدير التصوير أحمد المرسي يكشف عن صعوبات فيلم العارف

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.


ويأتى قرار عرض فيلم لـ أحمد عز “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.


تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اخترافه، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم.

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