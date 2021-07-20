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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى خاطر يدعو لـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد

مصطفى خاطر و ياسمين
مصطفى خاطر و ياسمين عبد العزيز

حرص الفنان مصطفى خاطر علي تقديم الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء ، ونشر صورة له معها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعلق مصطفى خاطر قائلا “ الف سلامه عليكي ربنا يقومك بالسلامة ان شاء الله ”.

 

وأكد وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز  في منشور له عبر فيسبوك أن شقيقته لازالت في العناية المركزة، إذ كتب: «شكرا الأستاذ/ عمرو اديب والأستاذة/ لميس الحديدي علي اهتمامكم ونعتز بصداقتكم الغالية وقريبا هنعلن عن حالة ياسمين الصحية بعد خروجها من العناية المركزة».

 

وأكد وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز في منشور آخر له أمس الأحد، أن حالة شقيقته ياسمين خطرة، إذ كتب عبر فيسبوك: «صباح الخير.. انا كل اللي هقدر أقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة».

 

سبب دخول ياسمين عبد العزيز للمستشفى 
 

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن و لا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

 

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أنها تعانى من درجة شديدة من المرض أدت لاحتجزاها فى الرعاية المركزة.

 

أجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

 

وكشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

 

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

انستجرام ياسمين عبد العزيز مصطفى خاطر الفنانة ياسمين عبد العزيز

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