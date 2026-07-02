«الرجل ذو القبعة» يغزو نيويورك.. احتفالية عالمية وعرض خاص للفيلم بحضور زاهي حواس وقنصل مصر العام

في احتفالية سينمائية وثقافية ضخمة، عرض بدار سينما "روكسي" الشهيرة في مدينة نيويورك الأمريكية، الفيلم الوثائقي «الرجل ذو القبعة»، الذي يوثق المسيرة الحافلة لعالم الآثار المصري لـمُدّة تزيد عن 13 عاماً مع عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس.

وشهد العرض حضور كوكبة من نجوم السينما والفن، ورجال الأعمال، والشخصيات العامة.

جلسة حوارية مع زاهي حواس



بدأت الفعالية التي نظمتها أحد الشركات بحفل استقبال رسمي استمر لمدة ساعة، تلاه جلسة حوارية مميزة أدارها المعلق التلفزيوني الشهير "شون" (Sean)، والذي وجّه خلالها العديد من الأسئلة لكل من الدكتور زاهي حواس، ومنتج الفيلم "جيف ريث" (Jeff Rith)، حول كواليس العمل وأسرار الاكتشافات الأثرية التي يبرزها الفيلم.

حواس حقق شهرة عالمية

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد رئيس الشركة المنظمة، "أنكور جين" (Ankur Jain)، بالقيمة العلمية والجماهيرية الكبيرة للدكتور زاهي حواس، مؤكداً: «أن حواس حقق شهرة عالمية واسعة لم ينلها أي أثري في التاريخ حتى الآن، وهو بحق سفير الحضارة المصرية الأصيل».

وعقب انتهاء عرض الفيلم، قامت الشركة المنظمة بتوزيع 200 نسخة من كتاب "توت عنخ آمون" الصادر حديثاً هذا الشهر، حيث حرص الدكتور زاهي حواس على توقيع الكتاب شخصياً لكل فرد من الحاضرين وسط تفاعل كبير.

وشهد الاحتفال حضوراً دبلوماسياً رفيع المستوى؛ حيث تقدم الحضور السفير تامر المليجي، قنصل مصر العام في نيويورك، إلى جانب مجموعة من أبناء الجالية المصرية والشخصيات البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين أعربوا عن فخرهم بالفيلم الذي يعزز القوة الناعمة لمصر ويروج لحضارتها العريقة عالمياً.