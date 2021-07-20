أجواء صلاة العيد في عين شمس | فيديو

انتشرت أجواء البهجة والفرحة بين المصريين في شوارع عين شمس ، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتأدية صلاة العيد داخل المساجد.

ورصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” أجواء صلاة العيد فى عين شمس وإقبال المصلين على إقامة شعائر صلاة العيد والتكبيرات و لتأدية صلاة العيد .

و حددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م ، بعنوان الفداء والتضحية، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.