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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد ناصر الكبير.. شاهد

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء صلاة عيد الاضحى المبارك

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

 

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والمهندس احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسط إتباع الإجراءات الإحترازية التى أقرتها وزارتي الصحة والأوقاف.

 

وتناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله- عز وجل-، والتدبر في شعيرة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل، وكيفية توزيع لحوم الأضحية، كما تم التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب، والتحذير من ذبح الأضاحي بالشوارع حفاظاً على البيئة والنظافة العامة.  

‏وعقب ذلك قدم محافظ الفيوم التهنئة لشعب الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أكد حرصه الشديد مشاركة أهل الفيوم فرحتهم، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

 

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محافظ الفيوم صلاة عيد الأضحى المبارك مسجد ناصر الكبير

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