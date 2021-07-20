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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الفولى

محافظ المنيا يؤدي
محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد

أدى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء اياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يوما مشهودا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

 

المنيا العيد القيادات التنفيذية ساعد وزير الداخلية المستشار العسكرى محافظ الاحترازية القاضي المستشار أسامة القاضي محمد النجار

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