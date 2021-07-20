أستاذ امراض القلب : الاعتدال في تناول اللحوم ضروة للحفاظ على الصحة

قال دكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب، إن عيد الأضحى المبارك لا يكتمل إلا بعد تناول اللحمة وسط التجمع الأسرى.

وأضاف " أبو المجد"، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على اكسترا نيوز، أن الأنواع المختلفة من طبخ اللحوم بها نسبة مرتفعة من الدهون.

وأشار دكتور أيمن أبو المجد، إلى أنه لابد من الاعتدال في تناول هذه اللحوم مع الاستمتاع بلحوم الأضاحي، وشدد على عدم تناول المخلل أو أي أملاح لمرضى الضغط.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد القصاص أستاذ أمراض الكبد إن شرب القهوة بالفعل يقلل من فرص الإصابة بأمراض الكبد والبروستاتا ومشاكل نوبات القلب والزهايمر و الشلل الرعاش وبعد أمراض الأعصاب، منوها إلى أن القهوة تأثيرها جيد على الكبد منذ زمن، وذلك بسبب احتوائها على بعض المواد الهامة التي تفيد الكبد.

وأضاف أستاذ أمراض الكبد عبر زووم فى برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "دى إم سى"، أن القهوة بها العديد من المركبات بعضها ضار وبعضها الآخر نافع جدًا، موضحًا أن من أهم المركبات النافعة فى القهوة هو الـ polyphenolic،وهو من مضادات الأكسدة المهمة جدا التي يجب أن تكون موجودة فى جسم الإنسان.

وأشار أستاذ أمراض الكبد إلى أن التأكسد من الطرق المشهورة التى يحدث بها تليف كبدي وضرر فى العديد من الانسجة لذلك مضادات الاكسدة ومنع عملية التأكسد من الأشياء المهمة جدًا التى تقلل من حدوث الضرر فى الانسجة.