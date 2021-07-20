عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن تهنىء الرئيس السيسي والسيدة حرمه بعيد الأضحى المبارك

وزيرة التضامن الإجتماعى
وزيرة التضامن الإجتماعى

هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والسيدة حرمه بعيد الأضحى المبارك .

وقالت فى منشور لها على صفحتها الخاصة على الفيسبوك "مع بزوغ شمس عيد الأضحى المبارك؛ أتقدم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لسيادتكم موفور الصحة ودوام السعادة، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

وتابعت تشق مصر طريقها بين الأعياد؛ أعيادٌ للنصر وأعياد للإنجاز وأعياد لثوراتٍ تصحح المسار وأخرى نحو حياةٍ كريمة.. واليوم تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية بعيدِ الأضحى المبارك.. نتوجه فيه إلى الله عز وجل بأسمى الدعوات وأصدق النوايا ونسأله دوام العافية والتقدم لبلدنا الحبيب، والتماسك والنهضة لمجتمعاتنا في كافة أنحاء الجمهورية، وندعوه أن يرزق وطننا الحبيب الرخاء والازدهار، ونجدد العهد نحو استمرار العمل والإنتاج تحت قيادة واعية حكيمة تصل بمصر إلى إنجازاتٍ ربما لم نرى في مثيلها بالتاريخ المصري الحديث.

حفظ الله مصرنا الحبيبة.. وسدد طريق قيادتها.. وحفظ شعبها الكريم في عزة.. وصانه لها سندًا قويًا ومددًا مستمراً نحو تحقيقِ النصر والمنى.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاضحى المبارك عبدالفتاح السيسي

ترشيحاتنا

يحاول إنقاذه.. صور قط وخروف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

قائد منتخب إسبانيا الأولمبي: مباراة مصر ستحدد موقفنا من الأولمبياد

لا تذبح في المنزل.. الصحة: نصائح لمنع انتقال كورونا من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي

كيف قضى العاملون والمرضى بأول مستشفى عزل عيد الأضحى

أحمد حجازي عن مباراة أسبانيا : نحن أبطال أفريقيا

أفضل دعاء للمتوفى في عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالى الغربى

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ