وزيرة التضامن تهنىء الرئيس السيسي والسيدة حرمه بعيد الأضحى المبارك

هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والسيدة حرمه بعيد الأضحى المبارك .

وقالت فى منشور لها على صفحتها الخاصة على الفيسبوك "مع بزوغ شمس عيد الأضحى المبارك؛ أتقدم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لسيادتكم موفور الصحة ودوام السعادة، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

وتابعت تشق مصر طريقها بين الأعياد؛ أعيادٌ للنصر وأعياد للإنجاز وأعياد لثوراتٍ تصحح المسار وأخرى نحو حياةٍ كريمة.. واليوم تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية بعيدِ الأضحى المبارك.. نتوجه فيه إلى الله عز وجل بأسمى الدعوات وأصدق النوايا ونسأله دوام العافية والتقدم لبلدنا الحبيب، والتماسك والنهضة لمجتمعاتنا في كافة أنحاء الجمهورية، وندعوه أن يرزق وطننا الحبيب الرخاء والازدهار، ونجدد العهد نحو استمرار العمل والإنتاج تحت قيادة واعية حكيمة تصل بمصر إلى إنجازاتٍ ربما لم نرى في مثيلها بالتاريخ المصري الحديث.

حفظ الله مصرنا الحبيبة.. وسدد طريق قيادتها.. وحفظ شعبها الكريم في عزة.. وصانه لها سندًا قويًا ومددًا مستمراً نحو تحقيقِ النصر والمنى.