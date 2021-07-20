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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

 

لقى شخص وزوجته مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، اثر حادث إنقلاب سيارة فى أحد المصارف بمدخل مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تفاصيل حادث انقلاب السيارة بـأبو المطامير  

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بمدخل مدينة أبو المطامير اتجاه مركز كفر الدوار.

على الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "عزت. ع ، وزوجته" ، وتم نقلهم لمستشفى أبو المطامير العام، حفظ الجثث في المشرحة.

تم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق و استخراج تصريح الدفن 

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