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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التذكرة بـ30 جنيها.. المتحف المصري بالتحرير: جولات إرشادية مجانية للزائرين

المتحف المصري
المتحف المصري

قالت  صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير: إن  المتحف المصري مفتوح للزيارة من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

 

وأضافت  صباح عبد الرازق   في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أنه هناك جولات رشادية مجانية للزائرين داخل المتحف  المصري بالتحرير في أيام عيد الأضحى المبارك ".

 

وتابعت صباح عبد الرازق:" اتباع كامل للإجراءات الاحترازية داخل المتحف  المصري، وضرورة ارتداء الكمامة للزائرين".

 

واكملت صباح عبد الرازق :"  سعر التذكرة للمصرين 30 جنيه و10 جنيه للطالب، والأطفال أقل من 6 سنوات بالمجان وكبار السن فوق 60 عاما وذوي الهمم يدخلون بالمجان وطلبة كليات الاثار والسياحة والفنادق وكليات الهدسة قسم عمارة يدخلون بالمجان بكارنيه الكلية".


جولة إرشادية مجانية بـ المتحف المصري


قدم المتحف المصري بالتحرير جولات إرشادية مجانية  فى عيد الأضحى المبارك وطوال فترة أيام العيد للآسر المصرية الوافدة إلى المتحف فى ذلك الوقت بدءا من اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك .


تلقى الجولات الضوء على أهم القطع الأثرية بالمتحف وجوانب تاريخ وحضارة مصر القديمة، وسيطحبك المرشد بالمتحف الى أعماق التاريخ.


يفتح المتحف المصري أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءًا، علما بأن شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 4:15 مساءً.


تبدأ الجولات الارشادية من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا يقدمها ، أصدقاء المتحف المصري بالتحرير .

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