رفع درجة الإستعداد.. الكهرباء: لا تخفيف للأحمال في عيد الأضحى

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا يوجد تخفيف للأحمال خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بفضل التطوير الكبير في شبكات الكهرباء والتغذية الكهربائية.

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الوزارة حريصى على استقرار التغذية الكهربائية خاصة في فترة الصيف والإجازات والأعياد .

وتابع :" تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية ولدينا احتياطي محترم لانتاج الطاقة الكهربائية، والتطوير الذي يتم في شبكات الكهرباء أدى غلى ضمان توفير التغذية الكهربائية لمختلف محافظات الجمهورية ".

رفع درجة الاستعداد في وزارة الكهرباء



قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية أعلنت حالة الطوارئ خلال عطلة عيد الأضحى، لافتا إلى أنه تقرر وقف أعمال الصيانة والمناورات خلال أيام العيد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم رفع درجة الاستعداد في وزارة الكهرباء لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة تتضمن عدة محاور، وذلك لضمان انتظام التيار الكهربائي لجميع المشتركين ولمواجهة أي أعطال قد تحدث.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة أن المحور الأول شمل وصول الإنتاج لمستويات قياسية، حيث وصل الإنتاج لنحو 45750 ميجاوات وات، وهو ما يغطي أقصي الأحمال الكهربائية والتي بلغت نحو 32400 ميجاوات وتوفير احتياطي يصل لأكثر من 13350 ميجاوات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المحور الثانى تضمن إجراء الصيانات اللازمة لشبكات الكهرباء أيضاً، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية لتوفير مصادر طاقة بديلة للمرافق والأماكن الحيوية تحسبا لأي أعطال قد تحدث.

وقال الدكتور أيمن حمزة، إن الخطة تتضمن أيضا تشكيل غرف العمليات بشركات التوزيع، لمتابعة استقرار التيار الكهربائي لجميع المشتركين، وكذلك تشكيل فرق صيانة لمواجهة أي أعطال قد تحدث، فضلا عن توفير جميع الاحتياجات والمهمات الكهربائية اللازمة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة لتولي التنسيق بين غرف العمليات بالشركات، وغرف العمليات بمديريات الكهرباء بالمحافظات، لضمان استقرار التيار، واتخاذ الإجراءات لمواجهة أية انقطاعات قد تحدث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا بين شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، لشن حملات مستمرة لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائى والتوصيلات غير الشرعية، وتحرير محاضر ضدهم و توقيع غرامات مالية بشكل عام، مشيراً إلى أنه سيتم تحرير محاضر و غرامات ضد المخالفين خلال أيام العيد سواء منزلى أو تجارى أو صناعى.

