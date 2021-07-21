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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة الأهالي فى القليوبية يناشدون المسئولين توصيل الصرف الصحي

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين سكان عزبة الأهالى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، بسبب الإهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين، ومن أهمها عدم توصيل خدمة الصرف الصحي حتى الآن.

يقول محمد جبريل الغرباوى ، من الأهالى، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "القرية تموت بالبطيء وليس لهم إلا الله، هذه القرية هي قرية حنا حبيب، التابعة لمركز ومدينة الشوشنة بمحافظة الفيوم، تعانى من قلة الخدمات، خصوصا الصرف الصحي مقام أسفل المنازل، مما أدى إلى تشبع الأساسات بهذه المياه وخروجها إلى الشوارع في بعض الأحيان لأن الطرنشات المقامة أسفل المنازل جعلت الأرض متشبعة بالمياه وتهدد أساسات المنازل التي ممكن أن تنهار على قاطنيها".

وأضاف: "نريد أن نعيش فى منطقة نظيفة بعيدة عن مياه الصرف الصحى التي تهدد حياة أبنائنا، فيما ينجم عنها الأمراض واستنشاق الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، والتي عن طريقها تنتقل الأمراض من شخص لآخر".

وأكد أن المنشآت داخل القرية لم تسلم من مياه المجاري، بل وصلت إلى المساجد والمدارس والمعاهد التعليمية، مناشدًا المسئولين عن محافظة الفيوم البدء فى حفر الشوارع وعمل خطوط الصرف الصحي وتجهيزها تزامنا مع إنشاء محطة الصرف الصحي، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع رأفة بصحة الأهالى.
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01004201055

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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