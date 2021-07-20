ضبط 580 حكما قضائيا في حملة بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم، الثلاثاء، تنظيم حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال تنفيذ الأحكام، نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 580 حكمًا، كما تم ضبط 135 حكم حبس جزئي، و 26 حكم حبس مستأنف و 284 أحكام غرامات، و 134 أحكام المخالفات ، فضلاً عن ضبط حالة جنايات.

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تحررت المحاضر اللازمة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الإتجار فيها.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ليوم الثلاثاء من ضبط شخص لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب حيث تم ضبطه حال استقلاله سيارة نقل ومحمل عليها أجولة بداخلها أحجار الكوارتز والتي يستخلص منها خام الذهب.

وكان قد تلقي اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بضبط شخص لتنقيبه غير المشروع عن خام الذهب وذلك أثناء استقلاله سيارة نقل محمل عليها 70 جوال بداخلها أحجار الكوارتز التي تحتوي علي خام الذهب تزن حوالي 8 أطنان .

وبمواجهته أقر بالتنقيب غير المشروع عن معدن الذهب وحيازته للمضبوطات بقصد التربح ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.