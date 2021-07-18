عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 741 حكما وضبط 455 مخالفة مرورية و 18قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الأحد حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان مدير الأمن. 

 ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (6) متهمين ، وبحوزتهم (4 ) أسلحة نارية ، بجانب ضبط كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 1000) جرام  و (100) جرام حشيش ، بالإضافة إلي ضبط سلاح أبيض . 

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 741 حكمًا، كما تم ضبط 138 حكم حبس جزئي، و 27 حكم حبس مستأنف و 387 أحكام غرامات، و 185 أحكام المخالفات.

وأقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يشهد عرض مشروعات التخرج لطلاب الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية

توافد طلاب الشعبة الأدبية بثانوية أسوان لأداء امتحان الفلسفة والمنطق

أما في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 18 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 6 قضايا للمخالفات البلدية ، فضلاً عن ضبط 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، هذا بالإضافة إلى ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فتم ضبط 455 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبة توك توك وسيارة بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 81 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 114 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 84 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 68 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 105 مخالفة متنوعة. 

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص. 

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشهد عرض مشروعات التخرج لطلاب الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

سامح شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين | صور

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

أغرب حفل زفاف .. 10 شروط لقبول دخولك

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

5 أغسطس .. ريهام عبد الحكيم تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

بالقانون.. 6 حالات لمخالفات البناء يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. 6 وصفات لذيذة ومختلفة

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

علم أم شعوذة؟.. خبير أبراج يكشف كيفية التنبؤ بالأحداث

فيديو

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ