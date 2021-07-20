عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرض لحادث.. محافظ أسوان يطمئن على نقيب الأشراف بأسوان والمرضى في المستشفى الجامعي

محافظ أسوان يطمئن
محافظ أسوان يطمئن على نقيب الأشراف بالمستشفي الجامعي

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة لمستشفى أسوان الجامعى حيث اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وإصابات في الصدر والبطن وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم .

 

كما اطمأن عطية على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى ، بالإضافة إلى المرضى بشكل عام داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم ، ورافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان   .

محافظ أسوان يوزع العيدية علي أطفال دور الرعاية

محافظ أسوان يوزع العيدية علي أطفال دور الرعاية

الآلاف من مواطني أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية  وذلك وسط ابتهالات التكبير والتهليل للمصلين من المواطنين مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى .

 

فيما قام الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها . 

 

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، صرف 200 ألف جنيه لدعم الخدمات المقدمة بدارى رعاية البنين والبنات حيث جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان، بزيارة دار رعاية البنين وقدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به ، وأيضاً الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات ، كما وزع المحافظ عليهم عيدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال. 

 

ورافق المحافظ، خلال الزيارة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية ، فيما أكد اللواء أشرف عطية ، حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى.

 

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنساني تجاه الفئات والشرائح المختلفة، حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين ، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات.

1
1
2
2
4
4
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية مستشفى أسوان الجامعي اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى المبارك

محافظ أسوان يوزع العيدية علي أطفال دور الرعاية

ترشيحاتنا

حكم ذبح الأضحية بآلة الصعق الكهربائي.. دار الإفتاء تجيب

أمطار ورطوبة.. تفاصيل طقس و درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى

مكافأة على الانضباط.. جلسة مانيكير وباديكير لفيلة أفريقية.. صور

إيفرتون يوقف نجمه بسبب تحقيق الشرطة معه

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون فى العلمين الجديدة.. صور

فوتبول داتا بيس: بايرن الأول عالميا والأهلي في المركز الـ25 والزمالك الـ135

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ