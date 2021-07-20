تعرض لحادث.. محافظ أسوان يطمئن على نقيب الأشراف بأسوان والمرضى في المستشفى الجامعي

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة لمستشفى أسوان الجامعى حيث اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وإصابات في الصدر والبطن وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم .

كما اطمأن عطية على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى ، بالإضافة إلى المرضى بشكل عام داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم ، ورافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان .

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وذلك وسط ابتهالات التكبير والتهليل للمصلين من المواطنين مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى .

فيما قام الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها .

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، صرف 200 ألف جنيه لدعم الخدمات المقدمة بدارى رعاية البنين والبنات حيث جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان، بزيارة دار رعاية البنين وقدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به ، وأيضاً الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات ، كما وزع المحافظ عليهم عيدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية ، فيما أكد اللواء أشرف عطية ، حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى.

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنساني تجاه الفئات والشرائح المختلفة، حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين ، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات.

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