محافظ أسوان يوزع العيدية علي أطفال دور الرعاية

في أجواء من البهجة والفرحة، بحلول عيد الأضحى المبارك قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، صرف 200 ألف جنيه لدعم الخدمات المقدمة بدارى رعاية البنين والبنات.

جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان، بزيارة دار رعاية البنين حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به ، وأيضاً الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات ، كما وزع المحافظ عليهم عيدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال .

رافق المحافظ، خلال الزيارة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية.

وأكد اللواء أشرف عطية ، على حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى.

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنساني تجاه الفئات والشرائح المختلفة، حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين ، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات.

هذا علاوة على زيارة دار رعاية المسنين، والتي شملت مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وأطقم مطابخ وملابس جاهزة وكراتين غذائية ، وعقب ذلك قام أشرف عطية بتوزيع عيدية العيد على الأطفال أثناء جولته التفقدية بشوارع مدينة أسوان .

هذا وكان قد قام الآلاف من المصلين من أبناء محافظة أسوان بأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بمختلف المساجد والساحات بكافة المدن والمراكز والقرى.

من جانبه، قال الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف في أسوان بأن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتجهيز 1900 مسجد على مستوى مدن وقرى المحافظة، من الشراونة شمالاً وحتى أبو سمبل السياحي جنوبًا.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، أنه تم رش وتعقيم هذه المساجد بالكامل، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، حيث أن هذه المساجد هي التي تم تخصيصها للصلاة ، وتقام فيها صلاة الجمعة، وقد تم تعيين خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين غدًا ولإلقاء خطبة العيد بجميع المساجد.

وقام مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإزالة 3 حالات تعدى بمساحة 450 م2 بالظهير الخلفى لعمارات الصداقة الجديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مسئولى المحليات بضرورة المصادرة الفورية لكافة مكونات المخالفات والتعديات التي تشهدها أي منطقة بمختلف المدن والمراكز ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.