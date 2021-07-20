الآلاف من مواطني أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك

قام الآلاف من المصلين من أبناء محافظة أسوان بأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بمختلف المساجد والساحات بكافة المدن والمراكز والقرى.

ومن جانبه قال الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف في أسوان بأن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتجهيز 1900 مسجد على مستوى مدن وقرى المحافظة، من الشراونة شمالاً وحتى أبو سمبل السياحي جنوبًا.

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وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تم رش وتعقيم هذه المساجد بالكامل، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها حيث أن هذه المساجد هي التي تم تخصيصها للصلاة ، وتقام فيها صلاة الجمعة، وقد تم تعيين خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين غدًا ولإلقاء خطبة العيد بجميع المساجد.

هذا وكان قد قام مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإزالة 3 حالات تعدى بمساحة 450 م2 بالظهير الخلفى لعمارات الصداقة الجديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى المحليات بضرورة المصادرة الفورية لكافة مكونات المخالفات والتعديات التي تشهدها أي منطقة بمختلف المدن والمراكز ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قام مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع طفح مياه الصرف بجوار الصالة المغطاة بمنطقة حى العقاد ، كما تم تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للعطل الذى شهده خط مياه الشرب بمنطقة الحجعلاب بأبو الريش وتم تركيب ماسورة جديدة ، وإعادة تشغيل وضخ المياة مرة أخرى ، وبالتوازى مع ذلك قام مسئولي المحليات بتجهيز السلخانات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بها لفتحها مجاناً أمام الراغبين من المواطنين لذبح الأضاحي .

مع تجهيز الإنارة بها للعمل في الفترة المسائية ، وكذا تجهيز ساحات إنتظار لسيارات المواطنين بجوار السلخانات ، وفى نفس السياق قام مسئولي الأوقاف بإعداد وتعقيم المساجد لإستقبال المصلين أثناء أداء صلاة عيد الأضحى لمجابهة إنتشار فيروس كورونا .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بالتدخل الفوري والتعامل السريع خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك مع الشكاوي والمطالب الجماهيرية العاجلة سواء الواردة للواتس الخاص بالمحافظ أو غرفة العمليات الرئيسية والتى كان من أبرزها مواجهة ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة إستغلالاً من بعض النفوس الضعيفة للأجازات الرسمية في محاولة التعدي .

