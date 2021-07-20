عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف من مواطني أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك

أداء صلاة عيد الأضحي
أداء صلاة عيد الأضحي المبارك

قام الآلاف من المصلين من أبناء محافظة أسوان بأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بمختلف المساجد والساحات بكافة المدن والمراكز والقرى.

ومن جانبه قال الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف في أسوان بأن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتجهيز 1900 مسجد على مستوى مدن وقرى المحافظة، من الشراونة شمالاً وحتى أبو سمبل السياحي جنوبًا. 

وأقرأ أيضاً:
 

تعرف على أبرز أحداث يوم الإثنين داخل محافظة أسوان

قبل لحظات من عيد الأضحى.. أنواع خراف الأضاحي وأسعارها بأسواق أسوان

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تم رش وتعقيم هذه المساجد بالكامل، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها حيث أن هذه المساجد هي التي تم تخصيصها للصلاة ، وتقام فيها صلاة الجمعة، وقد تم تعيين خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين غدًا ولإلقاء خطبة العيد بجميع المساجد.

هذا وكان قد قام مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإزالة 3 حالات تعدى بمساحة 450 م2 بالظهير الخلفى لعمارات الصداقة الجديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى المحليات بضرورة المصادرة الفورية لكافة مكونات المخالفات والتعديات التي تشهدها أي منطقة بمختلف المدن والمراكز ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قام مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع طفح مياه الصرف بجوار الصالة المغطاة بمنطقة حى العقاد ، كما تم تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للعطل الذى شهده خط مياه الشرب بمنطقة الحجعلاب بأبو الريش وتم تركيب ماسورة جديدة ، وإعادة تشغيل وضخ المياة مرة أخرى ، وبالتوازى مع ذلك قام مسئولي المحليات بتجهيز السلخانات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بها لفتحها مجاناً أمام الراغبين من المواطنين لذبح الأضاحي .

مع تجهيز الإنارة بها للعمل في الفترة المسائية ، وكذا تجهيز ساحات إنتظار لسيارات المواطنين بجوار السلخانات ، وفى نفس السياق قام مسئولي الأوقاف بإعداد وتعقيم المساجد لإستقبال المصلين أثناء أداء صلاة عيد الأضحى لمجابهة إنتشار فيروس كورونا .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بالتدخل الفوري والتعامل السريع خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك مع الشكاوي والمطالب الجماهيرية العاجلة سواء الواردة للواتس الخاص بالمحافظ أو غرفة العمليات الرئيسية والتى كان من أبرزها مواجهة ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة إستغلالاً من بعض النفوس الضعيفة للأجازات الرسمية في محاولة التعدي .
 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان عيد الأضحى المدن والمراكز

موضوعات متعلقة

العيد بحب اللمة.. تعرف على طقوس أبناء أسوان للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

ضعف حجم ساعة بيج بن.. كويكب يقترب من الأرض في هذا الموعد

أعمال يوم النحر في الحج .. 5 مناسك يؤديها الحجاج

حمادة هلال يحكي عن ذكرياته في عيد الأضحي المبارك

الطاقة الذرية تحذر من خطر يهدد البشرية

لمحبي الـ SUV.. سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية| صور

حكم تصوير الأضحية ونشرها وتلطيخ الجدران بالدم.. الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ