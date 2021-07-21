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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

صدى البلد

كشفت إحدى شركات الإنتاج الإسبانية حقيقة  الشاب الغامض «خافيير» والمشهور بـ «الناجي الوحيد» والذى أثار الجدل حول العالم خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ادعي أنه  استفاق من غيبوبة في عام 2027 ووجد نفسه وحيدًا، مع نشره للعديد من الفيديوهات التي تثبت صحة كلامه لشوراع وأماكن سياحية معروفة وفارغة من أي بشر.

شاهد الفيديو:

الشاب الذي يعيش وحيدا في 2027

وقالت الشركة الإسبانية إن  الناجي الوحيد أو «Único Sobreviviente»  هو مسلسل جديد سيطرح قريبًا على إحدى الشبكات الإسبانية، منوهًًا أن الحسابات التي انتشرت لهذا الشاب جزءً من حملة  فريدة من نوعها للشركة حيث أثارت الجدل، وهذا هو المطلوب. 
وحسب ما نشره موقع «audiovisual451» الإسبانى أكد المنتج التفيذي للمسلسل أن الشركة  أنشات  حساب على تطبيق تيك توك للترويج عن العمل بشكل جديد قبل طرحه في وقت قريب. 
وعلقت الشركة المنتجة لـ مسلسل «Único Sobreviviente» في بيان صحفي قائلة: «جذبت هذه القصة المذهلة من الغموض والمغامرة والخيال العلمي اهتمامًا عالميًا بسبب جماليات مقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي لا يظهر فيها الأشخاص أو الحيوانات، مما يعطي القصة صدقًا هائلاً».

ونوهت أن حساب «Único Sobreviviente» يضم أكثر من ثلاثة ملايين متابع وأكثر من 600 مليون مشاهدة بين موقعي «TikTok وInstagram» حيث تفاعل الكثيرين من حول العالم، إلا أنه هنالك بعد البلدان التى سيرت فيها بشكل كبير، ومنها المكسيك والبرازيل وإسبانيا.

شاهد الفيديو:

 

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