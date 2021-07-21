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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 21/ 7 /2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

توقعات الأبراج
توقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الأبراج والفلك  واكتشاف ما يخبئه برجك  إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 21-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل

يجب الحفاظ على العلاقة مع الزملاء في المكتب  وبصرف النظر عن هذا  تجنب تضييع وقتك في أشياء غير ضرورية. يمكن للأشخاص الذين يمارسون الأعمال المتعلقة بالنقل الحصول على راحة كبيرة اليوم. سيكون هناك بعض الاضطرابات في حياتك الشخصية.

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برج الثور

إذا كان أي من عملك المهم عالقًا في المنتصف لسبب ما ، فهناك احتمال قوي لإكماله اليوم. يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. 

برج الجوزاء

 لا داعي لأن تشعر بخيبة أمل واستمر في المحاولة ، ستحقق النجاح قريبًا. ستكون حياتك الشخصية سعيدة. بالحديث عن صحتك ، يُنصح بتجنب ارتفاع درجة الحرارة

برج السرطان

 لا تثق بالآخرين بشكل مفرط ، وإلا ستصاب بخيبة أمل اليوم. يمكن أن يحدث لك خداع كبير. وينصح بأن تكون أكثر حذراً فيما يتعلق بالمال

برج الأسد


. سيتعين على رجال الأعمال محاولة الحفاظ على علاقة جيدة مع عملائهم الكبار. القليل من الإهمال يمكن أن يكون ضارًا لك.

برج العذراء

 اليوم لن يكون يوما جيدا لك ستكون تحت ضغط كبير وستشعر باضطراب عقلي. سيكون من الأفضل أن تبتعد عن الأفكار السلبية وتركز على مهامك المهمة

برج الميزان

ستحقق النجاح قريبًا.

برج العقرب

الأفضل أن تتصرف بهدوء وليس بغضب. بالحديث عن صحتك ، قد تكون مضطربًا اليوم بسبب آلام الظهر أو الظهر. يُنصح بالقيام بتمارين خفيفة يوميًا. أيضا ، تجنب العمل بشكل مستمر.

برج القوس

سيكون من الأفضل لك ألا تكرر نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا وسيبقى جو منزلك هادئًا وإذا كنت متزوجًا ، فأنت بحاجة إلى معاملة زوجتك باحترام

برج الجدي

قد يواجه الباحثون عن عمل بعض التحديات قد يكلفك خطأك الصغير في المكتب ثمناً باهظاً.

برج الدلو

 القليل من الإهمال يمكن أن يكون ضارًا لك و اليوم ليس يومًا جيدًا من حيث الموارد المالية و أي فرصة جيدة لكسب المال يمكن أن تخرج عن يديك. 

برج الحوت

ستحصل على الدعم الكامل من أفراد عائلتك وستزيد الحلاوة في علاقتك بزوجتك و إذا كنت تفكر في تقديم مفاجأة لمن تحب ، فهذا اليوم هو اليوم المناسب لذلك

 

برج برج الحمل برج الثور برج السرطان برج الأسد

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