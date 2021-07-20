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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطربتا "حكاية شعب" في موكب المومياوات: أصعب حاجة في حياتنا عملناها

نسمة محجوب وريهام
نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، المطربتين نسمة محجوب وريهام عبدالحكيم في حلقة  اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، وغنتا أغنية "حكاية شعب" في احتفال موكب المومياوات شهر أبريل الماضي بمشاركة أميرة سليم.


وعلقت الفنانة ريهام عبد الحكيم على مشهد الأغنية في احتفال "موكب المومياوات الملكية”، قائلةً "مزيج من الرهبة والسعادة والفخر؛ لأننا في اللحظة دي بنقدم مصر بالشكل الذي تستحقه والذي يجب أن تكون عليه أمام العالم خلال هذا الحدث  المهيب.. مكنش قدامنا فرصة للفشل إما ننجح بإمتيار  أو ماينفعش حتى "نص نص".


وتابعت ريهام عبد الحكيم "اصعب حاجة في حياتنا عملناها حفل المومياوات".

 

أغنية حفل المومياوات 


ومن جانبها أكدت  المطربة نسمة محجوب  أن حفل المومياوات من أقصر الحفلات  التي قامت بأدائها لكنها الاصعب رغم قصرها،  مشيرة إلى  أن  غنائها  لحكاية شعب في إحتفال المومياوات  كان مشهداً لا  نحسد عليه بسبب الرهبة  والحرص على إخراجه في أبهى صورة .


وتابعت نسمة محجوب  خلال حوارها في   برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"  قائلة : عادة الحفلات الكبرى مابتكنش  " لايف " بتبقى " بلاي باك “ وإحنا بس بنحرك شفايفنا بس وحاطين في بطننا بطيخة صيفي وسألت وقتها : جيتوا على الاغنية دي وعملتوها لايف والعالم كله بيتفرج علينا”.

 

نسمة محجوب ريهام عبد الحكيم المومياوات المومياوات الملكية لميس الحديدي

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