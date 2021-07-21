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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي لـ رامي رضوان: نور الشريف سبب حرصي على قراءة مصر الحضارة

خالد النبوى
خالد النبوى

تحدث الفنان خالد النبوى أثناء لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc  عن كواليس تحضير للفيلم التسجيلى مصر الحضارة الذى عرض خلال احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الى متحف الحضارة ، وقال النبوي :أشكر فى البداية كل القائمين على هذا الحدث المصري العالمى  خاصة أ/ سعدى الذى لم يبخل بأي شيء لاخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخنا وحضارتنا. 

وأضاف: عندما ترشحت لتقديم الفيلم طلبت أن أعد بنفسي كل ما يحتويه الفيلم من كلام ومعلومات وضيوف لأننى عاشق لقراءة التاريخ ، وفى طريق بحثى وتحضيري للفيلم التقيت بـ عبد النبى وهو المشرف على المعبد اليهودى منذ حوالى  35 عاما ، وفى الكواليس دردشت معه وقلت له وحرصت تسجيل لقاء معاه قال رساله مصر كلها قلت له  انت مسلم و تشرف على المعبد كل هذه السنوات ليكون رده  (كلنا بنى آدميين). 

ويضيف النبوي : كنت طالبا والنجم الراحل نور الشريف يحتاج لوجوه جديدة فذهبت له فى مكتب العمل  تفاجأت  بوجود مكتبة كبيرة غنية بالكتب ومنها كتاب مصر الحضارة المكون من 22 جزءاً ومن يومها تحديت نفسي وقررت أن تكون لى مكتبة فى المستقبل وبها كتاب مصر الحضارة ، وبالعزيمة والإصرار تحقق حلمى وأصبحت لى مكتبة مليئة بالكتب التاريخية ، خاصة كتاب مصر الحضارة الذى أفادتنى قرأته فى تقديم فيلم مصر الحضارة. 

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أعمال خالد النبوي

ويشارك النجم  خالد النبوى حاليا في تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم  "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير خلال الفترة الماضية.

فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وستحتوي المشاهد على جزء كبير من الأكشن  حيث تجمع معظم المشاهد  من خالد النبوي وبعض المشاركين في العمل.

 

فيلم الكهف

شارك الفنان خالد النبوي (قبل ايام) متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس فيلم "أهل الكهف".

خالد الفنان خالد النبوي رامي رضوان النبوي خالد النبوى اعمال خالد النبوي الاعلامي رامي رضوان برنامج مساء dmc

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