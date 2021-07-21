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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موقف داخل مكتبه.. خالد النبوي يكشف سرًا عن يوسف شاهين

خالد النبوي
خالد النبوي

سأل الاعلامى رامى رضوان النجم خالد النبوى عن العالمية وأهمية الجوائز والتكريمات لدى الفنان ، فأجاب النبوى : إن العالمية مستويات وأما عن التكريمات والجوائز يقول النبوى : كنت سعيداً جدًا بتكريمى فى المهرجان القومى للسينما عن شخصية منصور الذهبي فى فيلم يوم وليلة لأنه مهرجان بلدى الذى كرّم من قبل المخرج العالمى يوسف شاهين كأفضل مخرج والزعيم عادل إمام كأفضل بالإضافة إلى أنى أعشق شخصية منصور الذهبى. 

وتذكر خالد النبوي موقف جمعه بالمخرج يوسف شاهين لما كان فى مكتبه ولم ير إلا صورة من فيلم باب الحديد فانتابه الفضول وسأل شاهين "انت مش بتتكرم ..مش بتاخد جوائز " ليتفاجأ بموقف المخرج يوسف شاهين يأخذة ويفتح له أرفف كثيرة بها الجوائز ومن هنا تعلم منه أن لا يضع تكريماته وجوائزة أمامه لكى يركز على أعماله القادمه ولا يلتفت لنجاحاته السابقة. 

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جزء من حجم مصر.. شاهد خالد النبوي يكشف عن أعماله الجديدة ..فيديو

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خالد النبوي لـ رامي رضوان: نور الشريف سبب حرصي على قراءة مصر الحضارة

فيلم تسجيلي لـ خالد النبوي

وتحدث الفنان خالد النبوى أثناء لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc  عن كواليس تحضير للفيلم التسجيلى مصر الحضارة الذى عرض خلال احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الى متحف الحضارة ، وقال النبوي :أشكر فى البداية كل القائمين على هذا الحدث المصري العالمى  خاصة أ/ سعدى الذى لم يبخل بأي شيء لاخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخنا وحضارتنا.

وأضاف: عندما ترشحت لتقديم الفيلم طلبت أن أعد بنفسي كل ما يحتويه الفيلم من كلام ومعلومات وضيوف لأننى عاشق لقراءة التاريخ ، وفى طريق بحثى وتحضيري للفيلم التقيت بـ عبد النبى وهو المشرف على المعبد اليهودى منذ حوالى  35 عاما ، وفى الكواليس دردشت معه وقلت له وحرصت تسجيل لقاء معاه قال رساله مصر كلها قلت له  انت مسلم و تشرف على المعبد كل هذه السنوات ليكون رده  (كلنا بنى آدميين).

ويضيف النبوي : كنت طالبا والنجم الراحل نور الشريف يحتاج لوجوه جديدة فذهبت له فى مكتب العمل  تفاجأت  بوجود مكتبة كبيرة غنية بالكتب ومنها كتاب مصر الحضارة المكون من 22 جزءاً ومن يومها تحديت نفسي وقررت أن تكون لى مكتبة فى المستقبل وبها كتاب مصر الحضارة ، وبالعزيمة والإصرار تحقق حلمى وأصبحت لى مكتبة مليئة بالكتب التاريخية ، خاصة كتاب مصر الحضارة الذى أفادتنى قرأته فى تقديم فيلم مصر الحضارة. 

 

أعمال خالد النبوي

ويشارك النجم  خالد النبوى حاليا في تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم  "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير خلال الفترة الماضية.

فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وستحتوي المشاهد على جزء كبير من الأكشن  حيث تجمع معظم المشاهد  من خالد النبوي وبعض المشاركين في العمل.

 

فيلم الكهف

شارك الفنان خالد النبوي (قبل ايام) متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس فيلم "أهل الكهف".

خالد خالد النبوى رامي رضوان الاعلامي رامي رضوان يوسف شاهين المخرج يوسف شاهين المخرج العالمى يوسف شاهين

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