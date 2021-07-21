هيئة الدواء المصرية: تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى طوال أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تخصيص خط ساخن برقم 15301 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين حول الأدوية، طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، في إطار الاختصاصات التنظيمية للهيئة.

وذكرت هيئة الدواء المصرية أنها تتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بـ الأدوية على مدار الساعة في جميع المناسبات، وفي غير أوقات الأعياد والعطلات.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الهدف من ذلك؛ هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، ومتابعة المتغيرات التي تطرأ في سوق الدواء.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة.

ونوهت هيئة الدواء المصرية، بأن مسئولي التواصل بالخط، سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتاجونها.