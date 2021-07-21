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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة "الرياض": السعودية حققت نجاحا كبيرا في تنظيم موسم الحج رغم كورونا

الحج
الحج

 أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن نجاح موسم الحج الجاري تجاوز بُعده الإسلامي ليصل إلي أبعاد أوسع في قدرة المملكة على التعامل مع جائحة كبيرة مثل فيروس كورونا والخروج بموسم الحج بهذا النظام وبهذه الإجراءات التي تحافظ على سلامة الحجاج في المقام الأول.


وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ - تحت عنوان (نموذج عالمي) - بأن السعودية أبرزت للعالم نموذجا فذا في القدرة على إدارة وضبط مسؤولية كبرى ومتشعبة مثل شعيرة الحج في ظل ظروف صحية معقدة فرضتها جائحة كورونا، وهو ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته لحجاج بيت الله الحرام والذي أكد أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس الإنسانية وهو الأمر الذي اتخذته المملكة من أجل سلامة الحجاج.


وأبرزت الصحيفة، تأكيد خادم الحرمين على أن تضافر وتضامن الدول الإسلامية الشقيقة، والهيئات الدينية التي دعمت وثمنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة في حج هذا العام، ساهما أيضا في نجاح موسم الحج، وأنه رغم الإجراءات الاستثنائية واقتصار الحج على حجاج الداخل إلا أن المملكة كعادتها راعت أيضا عدالة توزيع حصص الحج بين الجميع، حيث مثلت شرائح الحجاج جميع الدول الإسلامية والمسلمين في دول غير مسلمة، من المقيمين على أرض المملكة، لمنح الفرصة لجميع الجنسيات في الحج.
 

الرياض موسم الحج كورونا السعودية خادم الحرمين

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