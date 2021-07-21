مصر والأولمبياد: 32 ميدالية متنوعة في 21 مشاركة أبرزها في برلين ولندن وأثينا

تنطلق بعد غد الجمعة دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو 2020" التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتي يوم 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة "كورونا".

وتشهد أولمبياد طوكيو مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد، حيث تضم 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.



وكانت مصر شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 رياضيا ورياضية، لكنها ستكسر هذا الرقم القياسي خلال نسخة طوكيو.



وتشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، وكانت بداية المشاركة المصرية في أولمبياد استكهولم عام 1912 برياضي واحد فقط وهو لاعب المبارزة أحمد حسنين، ثم شاركت مصر في أولمبياد أنتويرب عام 1920 ببعثة قوامها 22 رياضيا.



وشاركت مصر في أولمبياد باريس عام 1924 ببعثة مكونة من 33 رياضيا، وفي أولمبياد أمستردام عام 1928 ببعثة مكونة من 32 رياضيا، وفي أولمبياد برلين 1936 ببعثة مكونة من 54 رياضيا.

وشهدت أولمبياد عام 1948 في لندن مشاركة البعثة المصرية بـ85 رياضيا، وفي أولمبياد هيلسنكي 1952 ببعثة مكونة من 106 لاعبين، وفي أولمبياد روما 1960 بـ74 لاعبا، وفي أولمبياد طوكيو 1964 شاركت البعثة المصرية بـ73 رياضيا.



وشاركت مصر في أولمبياد 1968 في مدينة مكسيكو ببعثة قوامها 30 رياضيا ، وفي أولمبياد ميونخ 1972 شاركت مصر بـ23 لاعبا ، وارتفع العدد إلى 29 رياضيا في أولمبياد مونتريال عام 1976 ، وشهدت أولمبياد لوس انجلوس عام 1984 مشاركة كبيرة لمصر بـ114 رياضيا، وفي أولمبياد سول عام 1988 شاركت البعثة المصرية بـ49 لاعبا.



وشاركت البعثة المصرية في أولمبياد برشلونة 1992 ببعثة قوامها 75 لاعبا ، وفي أولمبياد أتلانتا 1996 شاركت مصر بـ29 لاعبا ، وارتفع عدد المشاركين في أولمبياد سيدني عام 2000 إلى 89 رياضيا ، وفي أولمبياد أثينا 2004 شاركت مصر ببعثة قوامها 97 رياضيا، وارتفع العدد إلى 103 في أولمبياد بكين 2008، وشهدت أولمبياد لندن 2012 مشاركة 113 رياضيا، وفي النسخة الماضية بريو دي جانيرو شاركت مصر ببعثة قوامها 120 رياضيا.



وتحمل البعثة الحالية إلى طوكيو آمال المصريين في تحقيق إنجازات ، وأيضا لزيادة رصيد مصر من الميداليات الأولمبية ، حيث حققت البعثات المصرية طوال مشاركتها السابقة 32 ميدالية أولمبية، منها سبع ميداليات ذهبية، وعشر ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية، لتصبح مصر أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الأولمبية عبر التاريخ.



ويأتي رفع الأثقال بنصيب الأسد في ميداليات مصر، وحقق 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه لسبع ميداليات ، ثم الملاكمة بأربع ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.



وبدأت مصر في حصد الميداليات الأولمبية في أمستردام عام 1928 بتحقيق ذهبيتين للاعب السيد نصير في رفع الأثقال، واللاعب إبراهيم مصطفى في المصارعة، وفضية وبرونزية للاعب فريد سميكة في الغطس.



وسيطر رفع الأثقال علي الميداليات المصرية في أولمبياد برلين 1936، حيث حقق كل من أنور مصباح وخضر التوني الميدالية الذهبية، والميدالية الفضية للاعب صالح سليمان، وبرونزية لكل من إبراهيم شمس وإبراهيم واصف.

وفي أولمبياد لندن 1948، حقق رفع الأثقال ذهبيتين لكل من محمود فياض وإبراهيم فياض ، وفضية للاعب عطية حمودة ، وحققت المصارعة ميدالية فضية للاعب محمود حسن علي وبرونزية للاعب إبراهيم عرابي.

وفي أولمبياد هلسنكي 1952 اكتفت مصر بميدالية برونزية في المصارعة للاعب عبدالراشد ، وحققت المصارعة ميدالية فضية في أولمبياد روما 1960، وبرونزية للاعب عبدالمنعم الجندي في الملاكمة.



وفي أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 حققت مصر ميدالية فضية واحدة للاعب محمد علي رشوان في رياضة الجودو ، وحققت مصر 5 ميداليات في أولمبياد أثينا 2004 لتتساوى مع أولمبياد برلين ولندن عامي 1936 و1948 في تحقيق أكبر عدد من الميداليات في دورة أولمبية ، حيث حقق كرم جابر ذهبية في المصارعة ، وحقق محمد علي ميدالية فضية في الملاكمة ، وحققت الملاكمة أيضا برونزيتين لكل من أحمد إسماعيل ومحمد السيد ، وحقق اللاعب تامر بيومي ميدالية برونزية في التايكوندو.



وفي بكين عام 2008، حققت مصر ميدالية برونزية واحدة للاعب هشام مصباح في الجودو، وفي لندن عام 2012 حققت البعثة المصرية ثلاث ميداليات فضية لكل من علاء أبو القاسم في المبارزة ، وكرم جابر في المصارعة، وحققت اللاعبة عبير عبدالرحمن أول ميدالية للسيدات في رفع الأثقال ، وحقق اللاعب طارق يحيى ميدالية برونزية في رفع الأثقال.



وحققت مصر ثلاث ميداليات برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو السابقة لكل من سارة أحمد ومحمد إيهاب في رفع الأثقال ، وهداية ملاك في التايكوندو.

وتأمل الجماهير المصرية أن تشهد أولمبياد طوكيو 2020 تحقيق المنتخبات المصرية المختلفة عدد ميداليات أكبر مما تحقق في أولمبياد برلين 1936 ، ولندن 1948، وأثينا 2004، خاصة وأن مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو ستكون تاريخية بأكبر بعثة في تاريخها.





بعثة تاريخية في طوكيو لتحقيق إنجاز جديد

وتضم البعثة المصرية في منافسات كرة القدم من: محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود حمدي "الونش" – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبو الفتوح – ناصر منسي.



وفي منافسات كرة اليد، تضم :كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا – علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع – محمد سند – أكرم يسري – أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

الخماسي الحديث: أحمد حامد – أحمد الجندي – أميرة قنديل – هايدي عادل.

السباحة: علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش.

الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام.



السباحة التوقيعية: هانا هيكل – ليلى علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد.



تنس الطاولة: عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز.

السلاح: فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر.



فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري.

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبو القاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

سلاح السيف: ندى حافظ.. وسلاح سيف المبارزة: محمد السيد.



التنس: ميار شريف – محمد صفوت.

المصارعة: محمد إبراهيم "كيشو" – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – إيناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع.

كانوي وكاياك: سما أحمد – مؤمن مهران.



الشراع: خلود منسي – علي بدوي.. والتجديف: عبدالخالق البنا.

الجمباز، ترامبولين: سيف شريف – ملك حمزة.

فني: عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم.



فريق إيقاعي: تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق – جنى محمد – سارة حليم.

الفروسية: عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان.

التايكوندو: سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك.

القوس والسهم: أمل أدم – يوسف طلبة.



الملاكمة: عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله.

ألعاب القوى: مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبد الرحمن – بسنت حميدة.

الجودو: محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش.



الكاراتيه: جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح.

الريشة الطائرة: هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل.



الثلاثي : بسملة السلاموني.. والدراجات: إبتسام زايد.

الرماية: عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبد العزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري.