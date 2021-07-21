صحف الكويت: طلب إثيوبي من الاتحاد الأوروبي حول ملء سد النهضة.. والرئيس يستعرض مخطط تنمية قطاع إسكندرية - السلوم..والخالد يشيد بجهود الكوادر الطبية: كنتم السد الأول في مواجهة الجائحة

-السيسي وجونسون يؤكدان أهمية إطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

-وصول ثاني رحلة كويتية محملة بالأكسجين لمساعدة تونس على مكافحة كورونا

-مشروع قانون ديمقراطي جديد يحظر تولي ترامب رئاسة مجلس النواب

-إجلاء 200 ألف شخص من مدينة تشهد فيضانات وسط الصين

تناولت الصحف الكويتية عدد من الموضوعات المحلية والمصرية والعربية المتفرقة، والتي لم تخلو من حديث عن سد النهضة وطلب إثيوبيا الغريب.

أوردت صحيفة القبس، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، للممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي أنيتا ويبر، إن بلاده تتوقع من الاتحاد أن يتخذ «موقفا محايداً» كمراقب للعملية الخاصة بسد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله، إن الملء الثاني للسد يجري وفق إعلان المبادئ - الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا - وخلال موسم أمطار دون أن يسبب ضرراً ملموساً لدول المصب.

وتناولت المباحثات بين الجانبين أيضا الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، إذ قال ميكونين إن السودان فرض مطالبه بالقوة، معتبرا ذلك «انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة».

قالت القبس، وصلت طائرة عسكرية كويتية الى تونس محملة ب20 طنا من الأوكسجين، و400 أسطوانة أكسجين في إطار الجسر الجوي الذي أقرته دولة الكويت، لدعم جهود تونس في السيطرة على تفشي فيروس «كوونا المستجد - كوفيد 19».

وفي شأن آخر، ينص مشروع قانون جديد قدمه النائب الديمقراطي بريندان بويل، على أن العضو المنتخب في مجلس النواب فقط، يستطيع العمل كرئيس للمجلس، بعد أن وصف الرئيس السابق دونالد ترامب الاقتراح بأن يكون رئيساً لمجلس النواب بأنه مثير جداً للاهتمام.

ولا ينص الدستور بشكل مباشر على أن رئيس مجلس النواب يجب أن يكون عضواً في المجلس، ولكن حتى الآن، لم يتم شغل هذا الدور من قبل شخص خارجي.



قالت الأنباء، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق في القطاع الشمالي الغربي للجمهورية بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية، وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلا نظرا للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

كما أكد محمد معيط وزير المالية أنه سيتم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بتمويل مصري 100%، وأنه يعتبر بشهادة الأمم المتحدة، من أفضل البرامج التنموية في العالم، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس، إذ يؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

كويتيا من الانباء،قام رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بجولة تفقدية في عدد من المستشفيات الحكومية.

وأكد الخالد حرص القيادة على متابعة أعمال الطواقم الطبية وتثمين ما حققوه من إنجازات خلال الفترة الزمنية الماضية وتوجيهه الحكومة لتذليل كل العقبات التي تواجه أعمالهم، معربا عن شكره وتقديره لعزيمتهم وإصرارهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

قالت صحيفة الوطن، أكدت مصر وبريطانيا أهمية تهيئة الظروف اللازمة لتوفير مناخ مؤات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأوضح المتحدث أنه تم خلال الاتصال تبادل الرؤى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية حيث أشاد جونسون بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار.

من الوطن، تم إجلاء نحو 200 ألف شخص من مدينة تشهد فيضانات وسط الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأربعاء، في وقت تفجّرت سدود وارتفع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان جرّاء الأمطار الغزيرة.



وأعلنت سلطات مدينة تشنغتشو الواقعة في خنان إجلاء نحو 200 ألف شخص وتأثّر 36 ألفاً من سكان المدينة بالكارثة".