اختبارات القدرات والتنسيق.. أبرز ما يناقش الأعلى للجامعات في اجتماعه الأسبوع المقبل

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، عن عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع المقبل والذي سيحدد خلاله تفاصيل حول اختبارات القدرات والاستعدادات النهائية لها قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة بالإضافة إلى مناقشة التنسيق بالجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية .

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أنه من المرجح أن تكون رسوم خوض اختبارات القدرات هذا العام مثل الماضي وهي 450 جنيهاً، مشيرا إلى أنه ستجرى امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة وفق ما أقره المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير.



وأضاف المصدر في تصريح لموقع صدى البلد، أن اختبارات القدرات من المتوقع أنها ستجرى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وقبل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق، مشيرا إلى أن هناك كليتين ستتم إضافتهما هذا العام للكليات التي يشترط الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات وهما السياحة والفنادق والتمريض.



وتابع: "درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار".



وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد استعرض تقريرًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار التقرير إلى مناقشة المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة على مستوى الجامعات المصرية، منها تأكيد المجلس على ضرورة اتخاذ الكليات المعنية باختبارات القدرات جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، وتوفير أماكن ملائمة لاستيعاب الطلاب، وإتاحة إرشادات عامة عن جميع الاختبارات على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات المعنية بالاختبارات.

ووافق المجلس على مقترح لجنتي قطاع السياحة والفنادق وقطاع التمريض بشأن وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض قبل الترشح لمكتب التنسيق.



واستعرض المجلس دليل البرامج الحكومية المصرية الجديدة للعام 2021 /2022 والمعد من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ استعداداً لوضعه على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي، ومكتب التنسيق، والمجلس الأعلى للجامعات مع بداية أعمال مكتب التنسيق لعام 2021.