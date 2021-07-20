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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022

الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية  استقبالها للطلاب بالعام الدراسي الجديد والتي انشأتها الحكومة المصرية و هي غير هادفة للربح وهي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.


وتؤهل البرامج التي تقدمها الجامعات الأهلية خريجيها لأن يكونوا فاعلين في مجالات عملهم ـ سواء كان ذلك في السوق المحلى أو العالمي ـ وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية.

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وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول استعداد جامعة الدلتا التكنولوجية للعام الدراسى الجديد

وقد اوضحت الجامعة أنها بصدد عقد العديد من الشراكات الدولية لمنح درجات مزدوجة مع جامعات دولية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الجامعات العالمية.

بينما موقع جامعة المنصورة الجديدة على مساحة 127 فدان في مدينة المنصورة الجديدة محافظة الدقهلية على الطربق الساحلي الدولي بين مدينتي جمصة وبلطيم.

- كليات الجامعة:

١• الأعمال.
٢• المعاملات القانونية الدولية.
٣• علوم وهندسة المنسوجات.
٤• الهندسة.
٥• علوم وهندسة الحاسبات.
٦• العلوم.
٧• الطب.
٨• طب الأسنان.
٩• الصيدلة.
١٠• العلوم الاجتماعية والإنسانية.
١١• الإعلام والاتصال.
١٢• العلوم الصحية التطبيقية.
١٣• التمريض.
١٤• كلية دراسات عليا.

كما أن مجالات وبرامج الجامعة الدراسية والمتوقع ان تبدأ الدراسة بها  العام الدراسي القادم ٢٠٢١-٢٠٢٢ ان شآءالله :

• مجال الأعمال يضم برامج -ريادة الأعمال والابتكار، 
-الإدارة، 
-التمويل والاستثمار، 
-المحاسبة ونظم المعلومات،
- التسويق.

• مجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

• مجال العلوم الهندسية يضم برامج 
-هندسة وتكنولوجيا الإعلام،
- الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، 
-هندسة تطوير المنتجات،
- هندسة الطيران والفضاء،
- هندسة البترول والغاز،
- الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية.

• مجال هندسة الحاسوب يضم برامج 
-هندسة الحاسوب، 
المسار :الأنظمة المضمنة
المسار :الحوسبة السحابية 
المسار :الحوسبة عالية الأداء
المسار :الأمن السيبراني
-هندسة الذكاء الاصطناعى.

• مجال علوم الحاسب يضم برامج 
-علوم الحاسب، 
المسار :تحليل البيانات الكبرى
المسار :الرؤية بالكمبيوتر 
المسار :هندسة الربمجيات
علوم الذكاء الاصطناعى،
- المعلوماتية الطبية الحيوية.

• مجال العلوم الأساسية يضم برامج 
-الكيمياء الصناعية، 
-البيولوجيا الجزيئية، 
-علوم الطب الشرعى.

• مجال الطب (الطب وبرنامج
الجراحة).

• مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان).

• مجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).

جامعة المنصورة الجديدة الجامعات الخاصة محافظة الدقهلية المجلس الاعلى للجامعات وزير التعليم العالي طلاب الثانوية العامة

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