عقب أيام من أزمة الايس كريم.. قوات أمريكية في إسرائيل.. ما القصة؟

أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الأربعاء، وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل للمشاركة في تدريب عسكري مشترك.

وأزمة نادرة بين إسرائيل وشركة "بن أند جيري" الأمريكية للمثلجات، دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للتحذير من "تداعيات خطيرة قانونية"، إثر إعلان الشركة وقف بيع منتجاتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المستوطنات أو القدس الشرقية.

ففي اتصال هاتفي مع رئيس شركة "يونيليفر" للسلع الاستهلاكية ومقرها لندن، التي تصنع الآيس كريم لعلامة (Ben & Jerry) الأمريكية الشهيرة، قال بينيت إن الشركة اتخذت "خطوة سافرة مناهضة لإسرائيل" وإن حكومته سترد بقوة على أي مقاطعة تستهدف مواطنيها.

وترى شركة "بن أند جيري" أن بيع منتجاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية لم يكن "متسقا مع قيمنا"، موضحة أنها لن تجدد اتفاق رخصة مع شريكها الإسرائيلي عندما ينتهي بنهاية العام القادم.

لكن الشركة المالكة قالت إنها ستواصل نشاطها في إسرائيل وفق ترتيبات مختلفة، دون مبيعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، يسلط الخلاف الضوء على المخاطر التي تواجهها العلامات التجارية التي تحاول إرضاء أي من الآراء السياسية، حيث تعرضت "بن أند جيري" لضغوط من جماعات مؤيدة للفلسطينيين بسبب أنشطتها في إسرائيل والمستوطنات المحتلة بالضفة.

ويتماشى قرار الشركة الأمريكية مع القانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية.