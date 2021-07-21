ترميز إلكتروني لقاصدات المسجد الحرام لتعريفهن بنسك الحج بعدة لغات

وفرت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية برئاسة شئون الحرمين بالسعودية خدمة الترميز الإلكتروني لقاصدات المسجد الحرام , تتضمن التعريف بنسك الحج بعدة لغات .

وشاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية في خدمة القاصدات بجميع المراحل بدءًا من الطواف وحتى مصلى الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم- عليه السلام- وانتهاءً بالمسعى في الصفا والمروة.

وبينت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية بالسعودية الدكتورة نورة الذويبي أن الوكالة استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.

ووزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.



وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.

استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج في السعودية.