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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 جنبهات.. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ثاني أيام عيد الأضحى في مصر تراجعا بنحو 4 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.

 

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 787 جنيها مقارنة بـ 791 جنيها للجرام الواحد أمس، الثلاثاء.

 

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تراجع حاد في أسعار الذهب ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

 

أسعار الذهب ثاني أيام عيد الأضحى

وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلى فئة 900 جنيها مقارنة بـ  903 حتى 905 جنيها أمس، ، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى ما بين 674 و677 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب ما بين 786 و788 جنيها كأعلى سعر، وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 523 و524 جنيها.


سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.
 

في سياق آخر، قال الدكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، إن مصر بها الكثير من مواقع الذهب، كما أن الفراعنة قديما نقبوا عن الذهب بأدوات بدائية وبالرغم من ذلك كانوا يستخرجون كثيراً من الذهب.

وأضاف شمس الدين، خلال لقائه في برنامج “المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن مستقبل مصر في استخراج الذهب مشرق، مشيراً إلى أن مصر ستصنف من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوي العالم في إنتاج الذهب واستخراجه قريبا، موضحاً أن المعرفة أساس السيادة ومن يمتلكها يتسيد العالم.

 

وأشار أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس إلى أن الدولة التى تملك وسائل العلم هي التى تقود العالم في المستقبل، مشيراً إلى أن التقدم العلمي يحتاج إلى تعليم جيد، وممارسة البحث العلمي تؤدي إلى اكتشافات جديدة وتكنولوجيا، ومنها تؤدي إلى السعادة، ويجب أن يتوافق العلم الجيد مع التطورات الحديثة.

أسعار الذهب ثالث أيام عيد الأضحى سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب في مصر بالمصنعية الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 18 أسعار الذهب اليوم

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