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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصحة السعودية تُحدد اللقاحات الفعالة ضد كورونا ومتحوراتها

التطعيمات لتحصين
التطعيمات لتحصين الناس

هناك تساؤلات حول اللقاح الفعال لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي التقطته وزارة الصحة السعودية، وأكدت دعم المملكة بلقاح فعال قبل أيام، فماهو اللقاح؟

الإعلان عن اللقاح جاء وفقما أخبرت به وزارة الصحة  السعودية، بأنه جرى اعتماد لقاح "موديرنا" للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى 4 لقاحات.

قالت الوزارة وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية،   أن "لقاح موديرنا يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضد ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يوما".

وأكدت الوزارة السعودية أنه فعال للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وافقت على تسجيل لقاح "موديرنا" ‎وذلك بعد تقديم طلب تسجيله من الشركة المصنعة لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.

كما حثت الصحة السعودية الجميع على التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي "أسترازينيكا" "فايزر" و"جونسون آند جونسون" إضافة إلى لقاح "موديرنا"، مبينة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وبينت أنَّ لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة العربية السعودية.

وأكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، مشيرة إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوما، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن المملكة اشترطت أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج البلاد.

ولفت المصدر، إلى أن القرار يبدأ تنفيذه على جميع المواطنين ابتداء من 9 أغسطس المقبل.

وأكد مصدر وزارة الداخلية أنه يستثنى من هذا القرار من تقل أعمارهم عن 12 عاما شرط أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID-19) خارج المملكة.

وأشار إلى أن القرار يستثني أيضا المتعافين من فيروس كورونا شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

وسبق إن أشارت دراسة صغيرة على البشر أجرتها "موديرنا" المصنِّعة لأحد اللقاحات المتداولة ضد كورونا، إلى أن جرعاتها التحصينية رفعت الاستجابة المناعية لدى المشاركين ضدّ المتحوّرات الفيروسية المثيرة للقلق.

كما وسبق إن رحّب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الطبيب أنتوني فاوتشي، بإعلان شركة "موديرنا" الأمريكية أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تقارب 95 في المائة في مكافحة الفيروس، وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدي للجائحة، "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعالاً بنسبة 94,5 في المائة رائعة بشكل مذهل"، وأضاف، "هذه نتيجة مذهلة حقاً، لا أعتقد أن أحداً كان يتوقع أن تكون جيدة إلى هذا الحد".

 

 

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