آداب القاهرة تغير شروط الالتحاق ببعض أقسامها

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حقيقة تغيير التنسيق الداخلى لأقسام كلية الأداب ، لـ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2021 .



وقال شاهين، خلال تصريح لصدى البلد ، إن التنسيق الداخلى للكلية لم يتم تغييره هذا العام ولكن يظل بنسب العام الماضى ، مؤكدا أن شروط الالتحاق بالاقسام لم تتغير ما عدا قسم اللغة الألمانية الذي قام بتبسيط وتيسير القبول به .



من جانبه يحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.



وشدد وزير التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات التربية والتعليم ، على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2021 بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.



من جانبها قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 باستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاث هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.