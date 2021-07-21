الحكومة الروسية تؤكد ضرورة تحقيق "مناعة القطيع" ضد كورونا بنسبة 80% حتى نوفمبر

أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا ضرورة تحقيق "مناعة القطيع"، ضد كورونا بنسبة 80% حتى مطلع نوفمبر المقبل.

وقالت جوليكوفا ـ خلال اجتماع الحكومة مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم /الأربعاء/ - إن "جميع المناطق تواجه تحديات في تسريع وتيرة التطعيم"، موضحة " قررنا أنه يجب أن نتحرك نحو تحقيق مناعة القطيع بنسبة 80% على الأقل".

وأشارت إلى أن "التطعيم ضد فيروس كورونا مستمر في روسيا، حيث جرى تحصين 33.6 مليون شخص بالمكون الأول، و22.6 مليون شخص بالمكونين".

وأضافت جوليكوفا "لقد وضعنا مثل هذه المهمة للتطعيم في المقام الأول، والتي يجب الوصول إليها على الأقل بحلول نوفمبر 2021".

