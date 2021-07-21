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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة الروسية تؤكد ضرورة تحقيق "مناعة القطيع" ضد كورونا بنسبة 80% حتى نوفمبر

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا ضرورة تحقيق "مناعة القطيع"، ضد كورونا بنسبة 80% حتى مطلع نوفمبر المقبل.
وقالت جوليكوفا ـ خلال اجتماع الحكومة مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم /الأربعاء/ - إن "جميع المناطق تواجه تحديات في تسريع وتيرة التطعيم"، موضحة " قررنا أنه يجب أن نتحرك نحو تحقيق مناعة القطيع بنسبة 80% على الأقل".
وأشارت إلى أن "التطعيم ضد فيروس كورونا مستمر في روسيا، حيث جرى تحصين 33.6 مليون شخص بالمكون الأول، و22.6 مليون شخص بالمكونين".
وأضافت جوليكوفا "لقد وضعنا مثل هذه المهمة للتطعيم في المقام الأول، والتي يجب الوصول إليها على الأقل بحلول نوفمبر 2021".
 

الحكومة الروسية مناعة القطيع كورونا رئيس الوزراء الروسي بوتين

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