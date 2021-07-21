أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

غازل الجنوب افريقي سيرينو، لاعب صن داونز ، جماهير القلعة الحمراء مجددا، ما أثار التكهنات بشأن اقترابه من الانضمام للأهلى فى الميركاتو المقبل.

قطع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي إجازته لعيد الأضحى المبارك، وحرص على متابعة مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

أكدت تقارير صحفية حصول النادي الأهلي على موافقة مبدئية من جانب نادي سيمبا التنزاني على ضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني في انتقالات الصيف الحالية.

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.