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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

الأهلي
الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

سيرينو يغازل جماهير الأهلي بصورة لزوجته بقميص المارد الأحمر.. شاهد

غازل الجنوب افريقي سيرينو، لاعب صن داونز ، جماهير القلعة الحمراء مجددا، ما أثار التكهنات بشأن اقترابه من الانضمام للأهلى فى الميركاتو المقبل.

 

شاهد..الخطيب يدعم فريق الكرة قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

قطع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي إجازته لعيد الأضحى المبارك، وحرص على متابعة مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. 

 

خاص لـ «صدى البلد».. أول تعليق من لويس ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه لـ الأهلي

أكدت تقارير صحفية حصول النادي الأهلي على موافقة مبدئية من جانب نادي سيمبا التنزاني على ضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني في انتقالات الصيف الحالية.

 

بـ حضور الخطيب.. الأهلي يختتم استعداداته لـ البنك الأهلي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

كواليس مران الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري وحضور مفاجئ للخطيب.. صور

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

غياب الشناوي وصلاح محسن وطاهر عن مواجهة البنك الأهلي بـ الدوري.. شاهد

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

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