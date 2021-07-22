22 لاعبا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلي

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الأهلي ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها اليوم الخميس في السابعة مساء علي ستاد السلام.



وضمت قائمة البنك الأهلي كلا من:



احمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى

عاصم صلاح وأحمد ياسين ومحمد كوفي وامير مدحت واسامة إبراهيم ومحمد مصطفى ميدو ومحمد مجدي ومحمود السيد ومحمد فتحي وحسام الصانع ومحمد حامد ومحمد فخري ومعروف يوسف و محمد مثناني

وموسي دياوارا ومحمد بسيوني وكريم بامبو وأحمد ياسر وفادي فريد وأحمد شرويدة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما جاء فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة .