ظهرنا في جميع التصنيفات.. نائب رئيس جامعة كفر الشيخ يوضح إنجازات قطاع الدراسات العليا.. فيديو

شهدت جامعة كفر الشيخ، خلال السنوات الأخيرة، تطورًا كبيرًا في قطاع الدراسات العليا والبحوث العلمية، خاصة مع ظهور الجامعة بصورة مشرفة في معظم التصنيفات المتقدمة المحلية والدولية، وذلك وفق خطة طموحة وضعتها الجامعة لتواكب الجامعات العالمية، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.



يقول الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن عدد طلاب الدراسات العليا بجامعة كفر الشيخ 7000 طالب عام 2014م وأصبح الآن في عام 2021م عدد 11000 طالب، مشيرًا إلى زيادة عدد الأبحاث العلمية الدولية المنشورة في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثير عالي من 195 بحثًا إلى 942 بحثًا في عام 2020م.



وأضاف، نائب رئيس الجامعة، لـ"صدى البلد"، وبلغت عدد الاستشهادات البحثية Citation) لباحثي جامعة كفر الشيخ البالغ عددهم 1175 باحثًا ِ33086 استشهادًا منذ عام 2014 م وزيادة ملحوظة في تأثير تلك الاستشهاداتCitation impact والمحسوب على أساس الاستشهادات التي يتلقاها كل بحث مقارنة مع متوسط عدد الاستشهادات التي تلقتها جميع الاستشهادات الأخرى من 1.05 عام 2014 لكي تصبح 2.89 عام 2020م مما يعكس التأثير الإيجابي للأبحاث المنشورة من قبل باحثي جامعة كفر الشيخ.





وتابع، ومنذ عام 2014 تم زيادة عدد المراكز والمعامل البحثية المعتمدة وتحت الاعتماد إلى 13 مركز ومعمل وزيادة عدد المجلات التي تصدرها كليات الجامعة من مجلة واحدة عام 2014م لكي تصبح عدد المجلات العلمية بالجامعة الآن 9 مجلات علمية.



وأشارإلى أن الجامعة ظهرت في معظم التصنيفات الدولية، ومؤخرًا احتلت المركز 601-800 على مستوى العالم والثالث محليًا في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021، والمركز رقم 183 للجامعات الحديثة عالميا والرابع محليًا والمركز رقم 165 للجامعات ذات الاقتصاديات الناشئة والرابع محليًا.



وتابع، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث، قائلاً : في تصنيف شنغهاي لعام 2021 احتلت المركز رقم 151-200 للعام الرابع على التوالي عالميا في العلوم الطبية البيطرية والثاني محليا ورقم 201-300 في العلوم الزراعية والأول محليا ورقم 201-300 في العلوم الصيدلانية والثاني محليا ورقم 401-500 في علوم بيولوجيا الإنسان والأول والوحيد محليًا.



