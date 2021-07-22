معلق مباراة مصر وإسبانيا فى أولمبياد طوكيو 2020

كشفت قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستنطلق اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مباراة ينتظرها الجميع.

وستكون مباراة مصر وإسبانيا فى موعد صعب أن يتابعه الجميع، حيث من المتوقع أن يقل عدد المشاهدين للمباراة عن عددهم في وقت المساء، وسيعلق على المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف، أحد أفضل المعلقين المتواجدين في الوطن العربي في الوقت الحالي.

قائمة المنتخب الأولمبي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .