نشرة المرأة والصحة.. طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي في عيد الأضحى.. معلومات لا تعرفها عن كوكو شانيل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

غريب ومفيد .. ماسك المايونيز لتفتيح البشرة

يعد ماسك المايونيز من أكثر الوصفات الطبيعية التى تحقق نتائج مذهلة في تفتيح البشرة مما يجعله أحد أفضل طرق علاج حروق الشمس و البقع الداكنة في الجسم.

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى.. بالخلطة التركية والسورية واللبنانية

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى لتتمكن من تقديم أشهى الأطباق لأفراد أسرتها وعائلتها .

شريهان تعود بـ كوكو شانيل...معلومات لا تعرفها عن مصممة الأزياء الفرنسية

عادت ديفا الاستعراض شريهان الى عالم الفن ، من خلال عمل فنى مسرحي يحمل اسم كوكو شانيل، وذلك بعد غياب لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية.

3 أطعمة تسبب الشعور بالجوع وزيادة الوزن .. تعرف عليها

نحن نأكل للحصول على الكمية المطلوبة من الوقود للحفاظ على عمل أجسامنا ، ولكن من المفارقات أن بعض الأطعمة لا تجعلنا نشعر بالشبع بل تجعلنا نشعر بـ الجوع ونشتهي المزيد.

لن تتوقع .. الشاي الأخضر يحميك من الإصابة بهذه الأمراض

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، والبوليفينول الرئيسي في الشاي الأخضر هو مركبات الفلافونويد وهي الكاتيكين ، الإبيكاتشين (EC) ، ويبيغالوكاتشين (EGC) ، يبيكاتشين جالاتي (ECG) و epigallocatechin gallate (EGCG) .