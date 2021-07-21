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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أطعمة تسبب الشعور بالجوع وزيادة الوزن .. تعرف عليها

زيادة الوزن
زيادة الوزن

نحن نأكل للحصول على الكمية المطلوبة من الوقود للحفاظ على عمل أجسامنا ، ولكن من المفارقات أن بعض الأطعمة لا تجعلنا نشعر بالشبع بل تجعلنا نشعر بـ الجوع ونشتهي المزيد. 

 بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تشعر بالجوع طوال الوقت ، فمن المحتمل أن تستسلم للجوع وتناول الطعام المفرط ، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية ، وأهمها زيادة الوزن غير الصحية.

ومن الأطعمة والمشروبات التي لا يجب تناولها عند الشعور بالجوع هي..

 

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- عصير الفاكهة 

عصير الفاكهة جيد ولكن ليس بنفس جودة الفاكهة نفسها بسبب نقص الألياف، بدون المغذيات الضرورية ، يمكن للعصير أن يرفع نسبة السكر في الدم ويخفضه ، وتصبح جائعًا مرة أخرى مما يسبب زيادة الوزن في أي وقت من الأوقات  . 

- الصودا 

كلما زادت كمية الصودا لديك ، زادت السعرات الحرارية التي تحصل عليها، يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الصودا ، عند تناولها ، في المعدة ، حيث تتسبب المستقبلات الكيميائية التي تكشف عن ثاني أكسيد الكربون في إفراز الخلايا الموجودة أعلى المعدة للهرمون ، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع، تمنعك المشروبات الغازية من الشعور بالشبع ، والصودا الممزوجة بالسكر تجعلك تتوق إلى المزيد من الحلاوة وزيادة الوزن ، وهو أمر ضار بالصحة بالتأكيد  .

- الخبز الأبيض 

يالخبز الأبيض مصنوع من الدقيق الأبيض والدهون التي تعطي المزيد من السعرات الحرارية ولكن أقل إشباعًا لذلك ، بدلاً من الخبز الأبيض الكبير ، تناول منتجات الحبوب الكاملة على الإفطار ، والتي سوف تقدم لك أفضل بكثير.

المصدر boldsky

زيادة الوزن الجوع عصير الفاكهة الخبز الأبيض اخبار الصحة

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