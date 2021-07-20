عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص المشروبات وأفضل الحيل للتخلص من انتفاخ البطن

الانتفاخ
الانتفاخ

اضطرابات المعدة وغازات البطن من الأشياء التي يعاني منها الجميع فى عيد الأضحى لكثرة تناول اللحوم والدهون،فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لكي مشروبات تساعدك على تنظيف معدتكوالتخلص من الانتفاخ الحاجة إلى الذهاب للطبيب أو تناول الأدوية؟ نقدمها لك وفقا لموقع هيلثي لاين. 
 

المياه


غير الدور المهم الذي تقوم به المياه في ترطيب الجسم وتنظيف المعدة، فهي تخلصها من السموم والشوائب العالقة بها، وبالتالي تقل فرص الإصابة بعسر الهضم والإمساك والحموضة وتقلصات البطن عند تناولها بكميات وفيرة.
يُنصح بأن تكون المياه فاترة وليست مثلجة، لأن تناول الماء البارد قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأضرار.

txt

عصائر لهضم لحمة العيد وأفضل أنواع الشاى للقضاء على الانتفاخ

txt

6 نصائح مجربة للتغلب على الانتفاخ بشكل طبيعي

عصير الليمون بالعسل


مزج ملعقة صغيرة من العسل مع القدر نفسه من عصير الليمون على كوب من الماء الفاتر، وتناوله يوميًا له دور فعال في تنظيف المعدة وتطهيرها من السموم والغازات.

 

النعناع


مشروب النعناع من أهم الأشياء التي تخلصك من غازات البطن، وذلك بفضل محتواه المرتفع من مركب المنثول، المعروف بقدرته أيضاً على تنظيف وتطهير المعدة.

 

الصبار


يحتوي الصبار على سائل هلامي ينصح الأطباء بتناوله الصبار مع قليل من الماء، لتحظى من خلاله بمعدة نظيفة، خالية من السموم والغازات
 

حيل أخرى تساعد فى علاج انتفاخ البطن

 

ومن الطرق الفعالة أيضا في علاج انتفاخ البطن بسبب القولون هو التخلي عن بدائل السكر، وعدم استخدامه في المشروبات، فبدائل السكر لها اضرار جسيمة على صحة القولون والمعدة والجهاز الهضمي.

انتفاخ البطن من اكثر المشكلات الصحية التي تواجه الأشخاص بعد تناول وجبة غير صحية، أو مشروبات غير صحية مثل المشروبات الغازية، فتعرف على حل سحري لـ انتفاخ البطن.

- شرب كوب من مشروب الشمر الساخن واحد من أفضل الحلول التي تساعد في القضاء على مشكلة الانتفاخ.

- كما يعتبر الحبهان من الحلول الفعالة التي تستخدم في المنزل وفي طهي الطعام، فاثبت الباحثون أنه مفيد في حالات انتفاخ البطن.

- مضغ حبة البركة أو وضع كمية قليلة في كوب من الماء المغلي، يساعد في تعزيز صحة الأمعاء، وعدم انتاج غازات ضارة.

الانتفاخات علاج الانتفاخ بالأبر علاج الانتفاخات أعراض الانتفاخ الانتفاخ

موضوعات متعلقة

3 علامات غير متوقعة لنقص الماء في الجسم.. تعرف عليها

نشرة المرأة والصحة .. مشروبات تساعد على تنظيف الجسم.. وأسباب خفية لتساقط شعر المراهقات

مشروبات تخلصك من السموم وتساعد على تنظيف الجسم

أضرار نقص الماء في الجسم وعلاجه

ترشيحاتنا

ضعف حجم ساعة بيج بن.. كويكب يقترب من الأرض في هذا الموعد

أعمال يوم النحر في الحج .. 5 مناسك يؤديها الحجاج

حمادة هلال يحكي عن ذكرياته في عيد الأضحي المبارك

الطاقة الذرية تحذر من خطر يهدد البشرية

لمحبي الـ SUV.. سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية| صور

حكم تصوير الأضحية ونشرها وتلطيخ الجدران بالدم.. الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ