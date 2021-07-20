أرخص المشروبات وأفضل الحيل للتخلص من انتفاخ البطن

اضطرابات المعدة وغازات البطن من الأشياء التي يعاني منها الجميع فى عيد الأضحى لكثرة تناول اللحوم والدهون،فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لكي مشروبات تساعدك على تنظيف معدتكوالتخلص من الانتفاخ الحاجة إلى الذهاب للطبيب أو تناول الأدوية؟ نقدمها لك وفقا لموقع هيلثي لاين.



المياه



غير الدور المهم الذي تقوم به المياه في ترطيب الجسم وتنظيف المعدة، فهي تخلصها من السموم والشوائب العالقة بها، وبالتالي تقل فرص الإصابة بعسر الهضم والإمساك والحموضة وتقلصات البطن عند تناولها بكميات وفيرة.

يُنصح بأن تكون المياه فاترة وليست مثلجة، لأن تناول الماء البارد قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأضرار.

عصير الليمون بالعسل



مزج ملعقة صغيرة من العسل مع القدر نفسه من عصير الليمون على كوب من الماء الفاتر، وتناوله يوميًا له دور فعال في تنظيف المعدة وتطهيرها من السموم والغازات.

النعناع



مشروب النعناع من أهم الأشياء التي تخلصك من غازات البطن، وذلك بفضل محتواه المرتفع من مركب المنثول، المعروف بقدرته أيضاً على تنظيف وتطهير المعدة.

الصبار



يحتوي الصبار على سائل هلامي ينصح الأطباء بتناوله الصبار مع قليل من الماء، لتحظى من خلاله بمعدة نظيفة، خالية من السموم والغازات



حيل أخرى تساعد فى علاج انتفاخ البطن

ومن الطرق الفعالة أيضا في علاج انتفاخ البطن بسبب القولون هو التخلي عن بدائل السكر، وعدم استخدامه في المشروبات، فبدائل السكر لها اضرار جسيمة على صحة القولون والمعدة والجهاز الهضمي.

انتفاخ البطن من اكثر المشكلات الصحية التي تواجه الأشخاص بعد تناول وجبة غير صحية، أو مشروبات غير صحية مثل المشروبات الغازية، فتعرف على حل سحري لـ انتفاخ البطن.

- شرب كوب من مشروب الشمر الساخن واحد من أفضل الحلول التي تساعد في القضاء على مشكلة الانتفاخ.

- كما يعتبر الحبهان من الحلول الفعالة التي تستخدم في المنزل وفي طهي الطعام، فاثبت الباحثون أنه مفيد في حالات انتفاخ البطن.

- مضغ حبة البركة أو وضع كمية قليلة في كوب من الماء المغلي، يساعد في تعزيز صحة الأمعاء، وعدم انتاج غازات ضارة.