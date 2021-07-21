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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوكو شانيل...بدأت بفستان من قميص قديم.. 10 معلومات لا تعرفها عنها

مصممة الأزياء الفرنسية
مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل

 كوكو شانيل  بعد غياب ، دام أكثر من 30 عام عن الساحة الفنية ، عادت  الفنانة شريهان ، إلي العمل الفني من خلال  عمل مسرحي حمل اسم “ كوكو شانيل ” التي تعد أبرز الأسماء التي سطعت في عالم الأزياء والموضة . 

كوكو شانيل ، بدأت مسيرتها بشكل متواضع للغاية ، حيث نشأت في أحد دور الأيتام ، ووصلت إلي العالمية بعدما صنعت الشهرة الخاصة بها 

 

 

ولدت مصممة الأزياء، شانيل Gabrielle Bonheur Chanel في 19 أغسطس 1883 في سومور بفرنسا، وفي سن الثانية عشرة ، بعد وفاة والدتها ، وضعت شانيل في ملجأ للأيتام من قبل والدها ، الذي كان يعمل بائعًا متجولا.

وفي عشرينيات القرن الماضي، أطلقت أول عطر لها وقدمت في النهاية بذلة شانيل والفستان الأسود الصغير، مع التركيز على صنع الملابس التي تكون أكثر راحة للنساء، وأصبحت هي نفسها رمزًا للأناقة تحظى باحترام كبير وتشتهر بملابسها البسيطة والمتطورة المقترنة بأكسسوارات رائعة، مثل العديد من خيوط اللؤلؤ. 

 

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بدايات كوكو شانيل 

ترعرعت شانيل على يد راهبات علمتها كيفية الخياطة، وهي مهارة من شأنها أن تؤدي إلى عملها في حياتها. 

وجاء لقبها من مهنة أخرى بالكامل، خلال مسيرتها المهنية القصيرة كمغنية ، قدمت شانيل عروضها في أندية فيشي ومولين حيث أُطلق عليها اسم "كوكو". 

يقول البعض إن الاسم مأخوذ من إحدى الأغاني التي اعتادت غناءها ، وقالت شانيل نفسها إنها كانت "نسخة مختصرة من الإناء الصغير، وهي الكلمة الفرنسية لـ" المرأة المحفوظة".

وفي سن العشرين تقريبًا، انخرطت شانيل مع Etienne Balsan ، التي عرضت مساعدتها على بدء عمل في صناعة القبعات في باريس، وسرعان ما تركته من أجل أحد أصدقائه الأكثر ثراءً.

افتتحت شانيل أول متجر لها في شارع كامبون في باريس عام 1910 ، وبدأت في بيع القبعات، أضافت لاحقًا متاجر في دوفيل وبياريتز وبدأت في صنع الملابس. 

جاء نجاحها الأول في ارتداء الملابس من فستان صنعته من قميص قديم ، الأمر الذي نال إعجاب الكثير 

أصبحت شانيل  من شخصية مشهورة في العالمين الأدبي والفني الباريسي. 

صممت أزياء باليه روسي ومسرحية جان كوكتو أورفي ، وأصبحت من أشهر مصممي الأزياء حول العالم.

 

شانيل كوكو شانيل مصممة أزياء اشهر برفان باريس

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