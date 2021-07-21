طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى.. بالخلطة التركية والسورية واللبنانية

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى لتتمكن من تقديم أشهى الأطباق لأفراد أسرتها وعائلتها .

وترغب النساء فى تعلم طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى بنفس مذاق المحلات والمطاعم لتجعل الجميع يحب تناول اللحمة المشوية فى المنزل ويبتعد عن شراء الأنواع الجاهزة باهظة الثمن.

ولا تقتصر طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى على وصفة واحدة بل توجد وصفات عديدة ومتنوعة تختلف حسب المذاق الذي يرغب الطاهى فى الحصول عليه.

وتشتهر كل بلد بـ طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى بمذاق مختلف ونكهة مميزة ويرجع ذلك لاختلاف الثقافات بين الدول والشعوب والعادات المتوارثة عن الطهي.

نقدم لكم طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى بوصفات مختلفة لمجموعة من أشهر خبراء الطهي.







تتبيلة اللحم المشوي بالفرن



نقدم لكم طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي بالفرن وذلك بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات تتبيلة اللحم المشوي بالفرن :

3 ملاعق كبيرة معجون الطماطم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة حبهان

3 ملاعق كبيرة خردل

ملعقة كبيرة بهارات

5 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب زيت

ربع كوب خل

بقدونس للتقديم

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي بالفرن:



ضعي ومعجون الطماطم في وعاء كبير مع البهارات والبابريكا والحبهان، والخردل ثم ضيفي الثوم والملح والفلفل الأسود والزيت والخل وقلبيهم جيدا.

ضعي اللحم فى التتبيلة وقلبيه جيدا ويترك لمدة 3 ساعات تقريبا في الثلاجة ثم ضعي اللحمة المتبلة فى صينية وغطيها بورق الفويل وادخليها فرن ساخن بدرجة حرارة 200 وانتظري لمدة ساعة إلا ربع .

اخرجي الصينية من الفرن ويتم إزالة ورق الألمونيوم وادخليها الفرن مرة أخرى دقائق بسيطة فقط حتى يحمر الوجه ثم اخرجيها بسرعة وضعيها في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس.

شواء اللحم

تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة التركية

تعد تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة التركية من أكثر الوصفات الشهية التى تبحث عنها سيدات كثيرات حيث اشتهرت بشكل كبير فى المطاعم الشهيرة خلال السنوات الماضية بسبب مذاقها الطيب ذو النكهة المميزة.



مكونات تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة التركية

1 حبة بصل مفروم

1 فص ثوم مهروس

1 معلقة كبيرة بشر ليمون

1 معلقة كبيرة ملح

2 معلقة كبيرة سماق

2 معلقة كبيرة بابريكا

2 معلقة كبيرة خل

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع كوب زيت زيتون



تحضير تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة التركية



في وعاء عميق ضعي البصل المفروم مع الثوم وبشر الليمون، والملح والفلفل الاسود والبابريكا والسماق والزنجبيل وقلبيهم جيدا حتى يمتزجوا تماما .

ضيفي على الخليط السابق معجون الطماطم وزيت الزيتون والخل وقلبيهم جيدا ثم ضعي هذه التتبيلة على اللحمة واتركيها داخل الثلاجة لمدة 12 ليلة كاملة ثم اشويها .



تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة السورية

ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة السورية وذلك لإبهار أسرتها وضيوفها فى عيد الأضحى بمهارتها العالية فى الطهي وقدرتها على إعداد أطباق شهية من دول أخرى .

مكونات تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة السورية

كيلو لحم مقطع مكعبات متوسطة

ربع كيلو دهن ضاني

نصف ملعقة فلفل أسود

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة بهارات شواء

نصف ملعقة بهارات مشكلة

ملعقة طعام خل أبيض

ثلاثة ملاعق زيت زيتون

فصين ثوم مفروم

بصل مفروم

طماطم

فلفل أخضر



طريقة عمل تتبيلة اللحم المشوي السورية



سيحي دهن الخروف على النار ثم اخلطيه مع الزيت والخل والثوم جيدا ثم وزعى هذا الخليط على قطع اللحم .

أضيفي الفلفل الأسود وبهارات الشوي والبهارات المشكلة والملح وقلبيهم جيدا مع قطع اللحم.

غطي الوعاء جيدا وادخليه الثلاجة لمدة ساعتين تقريبا أو حتى يتشرب اللحم التتبيلة وتوضع قطع اللحم في بعض العيدان المعدنية أو الأسياخ وتشوى على الفحم ويتم قلبها على الوجه الآخر كل 40 ثانية حتى تتحول للون الأحمر.

يمكنك أن تضيفي قطع بصل وفلفل وطماطم في أسياخ أخرى وشويها على الفحم مع اسياخ اللحم.





تتبيلة اللحم المشوي فاطمة أبو حاتي

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تتبيلة اللحم المشوي فاطمة أبو حاتي حيث تعد من أكثر الوصفات المضمونة والتى جربها كثيرون ونالت إعجابهم مما يجعلها من أكثر الأكلات المميزة التى يمكن تقديمها فى المناسبات والعزومات المختلفة خاصة فى عيد الأضحى.



مكونات تتبيلة اللحم المشوي فاطمة أبو حاتى

2 فص ثوم مهروس

ملعقه صغيره روزماري فريش

كوب لبن رايب او زبادي

ملعقه كبيره خل

ربع كوب عصير برتقال

3 ملعقه كبيره زيت زيتون

ملعقه صغيره ملح

ملعقه صغيره فلفل اسود



تجهيز تتبيلة اللحمة المشوية فاطمه ابو حاتي



ضعي كمية قليلة من عصير البرتقال مع زيت الزيتون واللبن الرايب والروزماري والخل والثوم المفروم والفلفل الأسود، ضعي اللحم في التتبيلة ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

اشوي اللحمة على جريل شديد السخونة وضعي عليه القليل من الزيت ثم انتظرى حتى تأخذ اللحمة لون وقلبيها على الوجه الآخر، و يمكن استخدام طاسة غير لاصقة بدلا من الجريل ولكن اجعليها ساخنة جدا قبل وضع اللحمة فيها وتاكدي من سخونتها جيدا ثم ضعي رش ملح .

غطي اللحمة بورق الفويل 5 دقائق لتصبح سهلة التقطيع وتقدم مع العيش أو الأرز الأبيض والسلطة.

الشوي-في-المنزل



طريقة تتبيلة اللحمة المشوية مثل الحاتي

ترغب النساء فى تعلم طريقة تتبيلة اللحمة المشوية مثل الحاتي خاصة عند الاحتفال بعيد الأضحى لتتمكن من تقديم طبق شهى ولذيذ مثل الأنواع المباعة فى الطاعم وذلك من خلال وصفة الشيف هالة فهمي مقدمة برنامج سفرة وطبلية على قناة صدى البلد.



مكونات تتبيلة اللحمة المشوية مثل الحاتي

3 بصلات

2 ثمرة طماطم

3 قرون فلفل

ديك رومي

3 قرون فلفل حار

10 فصوص ثوم

كوب عصير ليمون

لتر ماء دافئ

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة بصل

ملعقة كبيرة إكليل جبل مطحون

ملعقة كبيرة ورق لورا

ملعقة كبيرة زنجبيل

ملعقة سكر

ملح الليمون

كوب خل

كوب كاتشب

فلفل أسود

ملح



تجهيز تتبيلة اللحمة المشوية مثل الحاتي



في الكبة ضعي جميع المكونات في الكبة واخفقيهم جيدا حتى تحصلى على خليط ناعم وبعد ذلك ضعي اللحم في وعاء كبير وضعي عليها التوابل وغطيها بالكامل بها.

اتركي اللحمة في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة يوم وليلة ثم اشويها على الفحم الساخن في اليوم التالي.

لحم مشوي



تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة اللبنانية

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة اللبنانية حيث تعد من أشهر طرق إعداد اللحوم فى العالم العربي وتمتلك نكهة خاصة وتعد من الأطباق الشهية التى يمكن تقديمها في عزومات عيد الأضحى.



مكونات تتبيلة اللحم المشوي على الطريقة اللبنانية:



كيلو إلا ربع لحم مقطع شرائح

نصف ملعقة كبيرة كمون

ربع كوب زيت الزيتون

2 ملعقة صغيرة خل أبيض نقي

2 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

½ ملعقة ك فلفل أسود مطحون

ملح



تحضير تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم على الطريقة اللبنانية

