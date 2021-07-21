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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذاق مختلف.. طريقة شواء اللحم على الفحم

طريقة شواء اللحم
طريقة شواء اللحم على الفحم

تعتبر طريقة شواء اللحم على الفحم في المنزل من الطرق السهلة والبسيطة ولكنها تحتاج إلى بعض الخطوات للحصول على نفس مذاق اللحم المشوي الذي نتناوله من المطاعم؛ لذا سنقوم فيما يلي بتقديم طريقة شواء اللحم على الفحم في المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة.

 

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وبالنسبة لـطريقة شواء اللحم على الفحم، فهناك أجزاء من اللحم تصلح للشوي وهناك أجزاء لا تصلح للشوي، ولها طرق أخرى للطهي، مثل السلق، إعدادها كباب حلة، أو وصفات من مكعبات اللحم الصغيرة، وغيرها، ومن أفضل قطع اللحوم الصالحة للشوي على الفحم هي:
 

1- اللحم البتلو :
ويعتبر اللحم البتلو هو أفضل قطع اللحم للشوي على الفحم، وهي اللحم الجاموسي أو البقري الصغيرة من عجل لا يزال رضيعًا، وتصلح جدًا للشوي، حيث أنها تتميز بقلة الدهون واللون الأحمر، كما تكون طرية ومحببة جدًا في الشوي خصوصا لكبار السن والأطفال لأنها ناعمة وطرية.

2- الكندوز  :
وتعتبر الكندوز أيضا من أفضل قطع اللحم للشوي على الفحم وهي لحوم الأبقار أو الجاموس التي تعدى عمرها العام، وتصلح للشوي أيضًا، وتتميز باللون الأحمر، وتحتوي على نسبة دهون متوسطة. 

3- لحم الضلوع :
وتعتبر لحم الضلوع من أفضل اللحم للشوي على الفحم، وهي لحوم تتميز باحتوائها على العظام، ويمكن استخدامها للشوي، كما يمكن استخدامها في إعداد طبق لذيذ من الريش. 

 

طريقة شواء اللحم على الفحم

 


مقادير طريقة شواء اللحم على الفحم :
2 كيلو لحم مكعبات متوسطة الحجم
ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
7 حبات من البصل
5 ثمرات من الطماطم
ربع كوب من زيت الزيتون
ربع كوب من عصير الليمون
ملعقة كبيرة من الملح
ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة صغيرة من البهارات
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
 

طريقة شواء اللحم  على الفحم :
1- يتم تقشير البصل وتقطيعه إلى أنصاف.
2- يوضع كل من اللحم والبصل في وعاء، وباقي المقادير فيما عدا الطماطم، وتترك لمدة ساعة تقريبا إلى أن يتشرب اللحم التتبيلة.
3- يوضع قطع اللحم والبصل والطماطم في أسياخ الشواء إلى الانتهاء من الكمية.
4- توضع الأسياخ على الفحم، ويتم شويها إلى أن تنضج، ثم تقدم مع الخبز والسلطات والطحينة.

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