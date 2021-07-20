عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 فوائد غير متوقعة لتناول اللحم على الصحة.. تعرف عليها

فوائد اللحم
فوائد اللحم

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول اللحم في عيد الأضحى، وتقديمه اللحم بالكثير من الوصفات المختلفة والشهية، كما ان اللحوم مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن في نظامك الغذائي

وإليكم ابرز فوائد تناول اللحم على الصحة..

1- صحة القلب

يساعد تناول اللحم بشكل معتدل في التأثير على ارتفاع ضغط الدم والإجهاد التأكسدي وأكسيد النيتريك والالتهابات.

 

فوئد اللحم المشوي وأفضل طريقة للشواء

أهم النصائح للتخلص من رائحة اللحمة

 

2- السكري

تظهر مراجعة منهجية أن تناول اللحم بشكل معتدل يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما يساعد على ضبط الكوليسترول

3- فقدان الوزن

يساعد تناول اللحم بشكل معتدل في حصول الجسم على البروتين الذي يحتاجه بشكل يومي، كما ان تناول اللحم يساعد على فقدان الوزن والحصول على جسم رشيق ورياضي.

كما ان اللحم مصدر رئيسي للبروتين وغني بالدهون والفيتامينات A و B كما يعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، تركيز عالٍ من المعادن ، بما في ذلك الصوديوم والحديد والزنك والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم ؛ ومحتوى عالٍ من فيتامين ج مقارنة باللحوم الحمراء الأخرى. يحتوي لحم الإبل أيضًا على العديد من الأحماض الدهنية والإنزيمات والبروتينات الواقية.

نظرًا لأنها مصدر غني بفيتامين أ ، يجب أن نكون حريصين على عدم تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على مكونات غير صالحة ، يمكن أن يتراكم مستوى ضار من فيتامين أ في الجسم، وذلك لأن الجسم يخزن أي فيتامين أ لا يستخدمه في المستقبل ، مما يعني أنك لست بحاجة إلى تناوله كل يوم.

المصدر nhs.uk

 

اللحم فوائد تناول اللحم صحة القلب فقدان الوزن اخبار الصحة

ترشيحاتنا

بايدن يتخذ قرارا عاجلا بشأن لبنان

حكم صيام أيام التشريق .. المفتي السابق يجيب

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

الصومال.. ضربة جوية أمريكية تستهدف حركة الشباب وقيادات بتنظيم القاعدة

كواليس مران الأهلي الرئيسي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري وصدمة الشحات ..صور

مدير عام رى قناطر الدلتا فى حوار لصدى البلد: هناك عزوف عن زيارة الحدائق وانتهينا من تطوير 4 حدائق ونعمل فى الخامسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ