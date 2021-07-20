3 فوائد غير متوقعة لتناول اللحم على الصحة.. تعرف عليها

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول اللحم في عيد الأضحى، وتقديمه اللحم بالكثير من الوصفات المختلفة والشهية، كما ان اللحوم مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن في نظامك الغذائي

وإليكم ابرز فوائد تناول اللحم على الصحة..

1- صحة القلب

يساعد تناول اللحم بشكل معتدل في التأثير على ارتفاع ضغط الدم والإجهاد التأكسدي وأكسيد النيتريك والالتهابات.

2- السكري

تظهر مراجعة منهجية أن تناول اللحم بشكل معتدل يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما يساعد على ضبط الكوليسترول

3- فقدان الوزن

يساعد تناول اللحم بشكل معتدل في حصول الجسم على البروتين الذي يحتاجه بشكل يومي، كما ان تناول اللحم يساعد على فقدان الوزن والحصول على جسم رشيق ورياضي.

كما ان اللحم مصدر رئيسي للبروتين وغني بالدهون والفيتامينات A و B كما يعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، تركيز عالٍ من المعادن ، بما في ذلك الصوديوم والحديد والزنك والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم ؛ ومحتوى عالٍ من فيتامين ج مقارنة باللحوم الحمراء الأخرى. يحتوي لحم الإبل أيضًا على العديد من الأحماض الدهنية والإنزيمات والبروتينات الواقية.

نظرًا لأنها مصدر غني بفيتامين أ ، يجب أن نكون حريصين على عدم تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على مكونات غير صالحة ، يمكن أن يتراكم مستوى ضار من فيتامين أ في الجسم، وذلك لأن الجسم يخزن أي فيتامين أ لا يستخدمه في المستقبل ، مما يعني أنك لست بحاجة إلى تناوله كل يوم.

المصدر nhs.uk